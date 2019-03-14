Политика
Новыми россиянами хотят сделать до 10 млн мигрантовInfox.ru 04:57
На рассмотрении в Госдуме находятся несколько инициатив, связанных с получением гражданства. Одна из них разрешает работать в российский госорганах, в том числе МВД и спецслужбах, бывшим украинским гражданам, ставшим россиянами.
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с чего всё началось
В идеале же, говорят они, нужно стремиться к тому, чтобы новыми россиянами в будущем стало 5 – 10 млн человек. В качестве стран-доноров в этом смысле рассматриваются сопредельные государства с большим количеством русскоязычных: Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдавия и др.Коммерсантъвчера в 18:29
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Сформированы структуры, которые займутся привлечением в Россию новых граждан
Коммерсантъвчера в 18:29
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Негативный эффект от поднятия НДС считается исчерпанным, теперь нужно вернуться к ипотеке 8%, а к 2024 году ниже этого показателя.
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Медсестра отделения интенсивной терапии, в котором проходила лечение российская певица Юлия Началова, рассказала телеканалу "Звезда", что артистку перевели из реанимации.
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Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника налоговой инспекции по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении Ивана Котвицкого и сотрудника завода расследуется дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц в особо крупном размере).
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Обновлено в 09:09
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Алексей Венедиктов вновь избран главным редактором "Эха Москвы", сообщается на сайте радиостанции.
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Несколько лет в Благовещенске онкобольных детей заражали гепатитом С
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Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
В Киеве убили сотрудника администрации президента Украины
Рядового сотрудника администрации президента Украины обнаружили убитым в Киеве, сообщили агентству УНН в правоохранительных органах.
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Греф назвал главную проблему России
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая перед участниками форума «Лидеры России», ответил на вопрос, что он считает главными проблемами России.
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Политика
Грудинин может получить депутатский мандат Жореса Алферова
Экс-кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин рассматривается как один из возможных кандидатов на получение мандата, который ранее принадлежал Жоресу Алферову, сообщил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Обновлено в 02:50
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В России запретили полеты Boeing 737 MAX
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Линдси Лохан выругалась на русском
Актриса Линдси Лохан прокомментировала сообщение российского издания о проблемах с доступом к Instagram.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Боевик 54-й бригады ВСУ перешел на сторону ЛНР
Представители силовых ведомств и Народной милиции ЛНР обеспечили переход военнослужащего ВСУ Сергея Магденко на сторону Народной республики.
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В аэропорту Ноябрьска спецмашина столкнулась с самолетом
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Главу криминального клана Гамбино застрелили в Нью-Йорке
В Нью-Йорке убит глава мафиозного клана Гамбино Франк Кали.
Обновлено в 08:30
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Студия Marvel опубликовала трейлер финальных «Мстителей»
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила мемы, появившиеся в Сети после принятия законов о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.
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Политика
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за создание ОПГ
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
Обновлено в 04:40
Экономика
Акции «Черкизово» на бирже взлетели в цене на 50%
Акции группы «Черкизово», одного из крупнейших российских производителей мяса, взлетели в цене на 50%, обновив исторический максимум.
Обновлено в 08:35
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Французский политик увидел большие изменения в Крыму
Президент ассоциации «Франко-российский диалог», кандидат на выборах в Европарламент Тьерри Мариани приехал в Крым и констатировал, что регион в развитии «рванул вперед».
Обновлено в 04:00
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Почти 90 процентов крымчан на референдуме снова выбрали бы Россию
Справка "РГ" 16 марта 2014 года в Крыму 96,77 процентов избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России в качестве субъекта федерации.
Обновлено в 08:12
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Минприроды впервые оценило стоимость всей нефти в России
Первая оценка дана на конец 2017 года: стоимость запасов нефти — 39,6 трлн руб.; стоимость газа — 11,3 трлн руб.; коксующего угля — почти 2 трлн руб. Также были оценены запасы: железной руды — 808 млрд руб.; алмазов — 505 млрд руб.; золота — 480 млрд руб. Общая стоимость всех энергетических и минеральных ресурсов составила 55,2 трлн руб. (60% ВВП за 2017 год).
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Обновлено вчера в 22:42
Наука
Российский физик получил премию Национальной академии наук США
Россиянин Алексей Мельников получил престижную премию Национальной академии наук США за научные публикации, связывающие машинный интеллект и эксперименты в квантовой физике.
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