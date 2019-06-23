Экономика

Новым владельцем Metro может стать миллиардер из ЧехииForbes 22 июня в 10:08

Акции Metro при закрытии торгов в пятницу стоили €15,55 за бумагу. EP Global Commerce утверждает, что ее предложение на треть больше той стоимости акций компании, на которой чешская компания впервые купила бумаги ритейлера.
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Сеть Metro отказалась от сделки с чешским миллиардером

Retail & Loyalty02:51

Чех Кретинский не оценил Metro

Уралинформбюро00:54

Чешский миллиардер и его инвестпартнёр предложили €6,6 млрд за сеть Metro

Retailer.ruвчера в 18:41

Metro не перейдёт под контроль чешского миллиардера. Он мало за неё предложил

АБНвчера в 09:25

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке

РБКвчера в 08:25

Metro AG отказалась от предложения чешского миллиардера о покупке за €5,8 млрд

Коммерсантъвчера в 08:23

Новым владельцем Metro может стать миллиардер из Чехии

Forbes22 июня в 10:08
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Политика

Зама российского губернатора уволили после прямой линии Путина

Замгубернатора Мурманской области Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины, уволили после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:42
Путешествия

Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

Обновлено вчера в 23:23
Авто

Названы регионы РФ с самыми дешевыми подержанными автомобилями

В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:07
Политика

Слуцкий оценил условия возвращения России в ПАСЕ от фонда MH17

Ранее стало известно, что Нидерландский фонд MH17 направил письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 03:52
Политика

В Грузии посчитали ущерб от потери российских туристов

В предыдущие годы один российский турист в среднем тратил в Грузии 400 долларов, таким образом, потери составят в этом году, если поток совершенно прервется, до 100 млн долларов.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

Как сообщало ИА REGNUM, в 9 часов 20 минут (6 часов 20 минут по Москве) на территории воинской части города Арыси Туркестанской области произошел взрыв.
Обновлено в 02:08
Политика

Скабеева назвала причину спешки с расследованием дела о сбитом Boeing

На прошлой неделе Совместная следственная группа назвала имена главных фигурантов расследования аварии.
Обновлено в 02:20
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.
Обновлено вчера в 19:16
Технологии

Россиян предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке

Чаще всего письма-вирусы приходят от таких крупных компаний как автодилеры KIA, «Рольф», авиакомпании «Полярные авиалинии», среди СМИ – РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 03:14
Космос

НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе

Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.
Обновлено вчера в 19:45
Кино

Умер исполнитель главной роли в фильме «Овод» Андрей Харитонов

Наиболее известной работой Харитонова стала роль Артура Бертона в фильме "Овод" (1980) режиссера Николая Мащенко.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в море Банда у западных островов Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Японский МИД опроверг поездку Зеленского на саммит G20

Японской стороне неизвестно о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где в ближайшие дни пройдет саммит Группы двадцати (G20).
Обновлено в 03:42
Происшествия

В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Обновлено в 03:08
Финансы

Bank of America предупредил, что США могут девальвировать доллар

Увеличивается риск того, что администрация Дональда Трампа под эгидой стабилизации примет решение о валютной интервенции, которая будет направлена на ослабление доллара США, предупредили эксперты Bank of America.
Обновлено 22 июня в 04:05
Политика

Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании

Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:54
Политика

Кадыров сообщил о доставке из Сирии пяти российских девочек-сирот

С лета 2017 года Кадыров способствовал возвращению из Сирии и Ирака 158 человек, в том числе 137 детей, напомнил глава Чечни.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Летевший из Анапы в Уфу самолет сел в Самаре из-за неисправности

Обновлено в 03:27
Политика

Омбудсмен Коми ищет женщину, передавшую записку Путину в 2010 году

Омбудсмен Республики Коми Надежда Быковская заявила, что ищет женщину, которая передала записку президенту России Владимиру Путину в 2010 году.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие

Иран заявил о готовности снова сбивать беспилотники США

Командующий военно-морскими силами Ирана адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США знают о способности Тегерана жестко пресечь нарушение своего воздушного пространства.
Обновлено в 03:14
Общество

Более 700 человек обратились в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии

В Роспотребнадзоре заявили, что более 700 человек обратились в ведомство в связи с ситуацией в Грузии.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Житель Забайкалья убил пятилетнего пасынка за отказ учиться читать

В Забайкалье будут судить жителя города Балей, который помимо нескольких краж и истязания своей сожительницы, убил своего пасынка.
Обновлено в 03:51
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Политика

В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера

Обновлено вчера в 13:10
Авто

Kia может выпустить семиместный Kia Sportage

Компания Kia готовит новую модель к выходу на индийский рынок. По данным портала Indianautosblog, новинкой будет кроссовер Kia Sportage.
Обновлено вчера в 03:32
Наука

Ученые рассказали, о какой болезни может говорить боль во всем теле

Обновлено в 02:55
Экономика

ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов.
Обновлено в 03:03
Экономика

Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет

Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Политика

США планируют запретить китайское оборудование для сетей 5G

В Вашингтоне уже обсуждают данное решение и успели побеседовать с представителями ведущих высокотехнологических компаний, пишет Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

В Петербурге умер рэпер Порока Ронин

Известный рэпер из Омска Никита Демидов, работавший под псевдонимом Порока Ронин, умер в Петербурге.
Обновлено в 03:56
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