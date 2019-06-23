Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупкеРБК вчера в 08:25
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
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Metro AG отказалась от предложения чешского миллиардера о покупке за €5,8 млрд
Коммерсантъвчера в 08:23
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:02, Вашингтон
Политика
Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Япония может разрешить импорт российской курятины
Япония планирует разрешить ввоз российской курятины на территорию страны, пишет издание Nikkei Asian Review.
Обновлено вчера в 19:38
Футбол
Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено вчера в 18:51
Наука
В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара
В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
Обновлено 22 июня в 15:52
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
Обновлено вчера в 23:23
Музыка
Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате
Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 03:23
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено вчера в 20:12
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Культура
Бари Алибасов плюнул в лицо Андрею Малахову в эфире «России 1»
Обновлено вчера в 01:03
Общество
В Иркутской области школьница осталась без выпускного вечера
Обновлено вчера в 03:44
Футбол
Медведев прибыл в расположение «Зенита», который находится в Австрии
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев посетил расположение петербургской команды, которая в настоящее время находится на сборах в Австрии.
Обновлено вчера в 16:05
Экономика
На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб
Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019 – 2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб. С документом ознакомился РБК.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Пропавших в Гималаях семерых альпинистов нашли мертвыми
Спасатели в воскресенье обнаружили в Гималаях тела семи альпинистов, пропавших в конце мая при восхождении на одну из самых высоких и труднодоступных вершин Индии — Нанда Деви Восточная (около 7400 метров).
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
Канатоходцы прошли по канату между небоскребами в Нью-Йорке
Американский канатоходец, рекордсмен книги Гиннесса Ник Валленда и его сестра Лияна прошли по канату, натянутому между небоскребами на высоте 25-го этажа над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Обновлено в 00:40
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Девочка из Крыма попросила Зеленского освободить её папу
Девочка попросила Владимира Зеленского освободить её отца, который был задержан на Украине: Степана Р. там подозревают в участии в крымском народном ополчении.
Обновлено 22 июня в 21:02
Здоровье
Онколог назвал находящихся в группе риска по опасным видам рака
В число самых опасных онкологических заболеваний входят рак поджелудочной железы, рак печени и рак пищевода.
Обновлено вчера в 13:48
Космос
НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Бытовой скандал обрушил рейтинг Бориса Джонсона
Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за домашнего скандала с его девушкой, хотя еще в минувший четверг он был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы
Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 00:38
Общество
Осенняя погода придет в Москву на следующей неделе
На следующей неделе жара в столичном регионе сменится по-осеннему прохладной и дождливой погодой.
Обновлено вчера в 06:14
Космос
Элонгацию Меркурия отчетливо увидят новосибирцы
Планета Меркурий 23 июня достигнет наибольшего углового удаления от Солнца (25,2°) и будет хорошо видна на ночном небе.
Обновлено 22 июня в 23:15
Политика
В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину
Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие
Минобороны РФ примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»
Министерство обороны России примет на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).
Обновлено в 00:44
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие
Два военных самолета США заметили у Крыма
У берегов Крыма и над Донбассом заметили два летательных аппарата Соединенных Штатов. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено вчера в 14:21
Наука
Мозг может впадать в «микросон» несколько десятков раз в час
Истинная причина аварии стала понятна, когда следователи прослушали записи переговоров экипажа и обнаружили, что капитан спал всего один час за день.
Обновлено 22 июня в 15:30
Финансы
Весной россияне взяли автокредитов на рекордную сумму
Всего за первые четыре месяца 2019 года россияне взяли автокредитов на общую сумму 179 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 21:38
Здоровье
Четверо новосибирцев заболели менингококковой инфекцией
Министр здравоохранения региона Константин Хальзов на оперативном совещании заявил о том, что за прошедшую неделю зарегистрировано еще четыре случая заболевания менингококковой инфекцией.
Обновлено в 00:29