Экономика

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупкеРБК вчера в 08:25

Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
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Чех Кретинский не оценил Metro

Уралинформбюро00:54

Чешский миллиардер и его инвестпартнёр предложили €6,6 млрд за сеть Metro

Retailer.ruвчера в 18:41

Metro AG отказалась от предложения чешского миллиардера о покупке за €5,8 млрд

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АБНвчера в 09:25

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке

РБКвчера в 08:25

Сеть гипермаркетов METRO может сменить владельца и уйти из России

VistaNewsвчера в 15:07

Новым владельцем Metro может стать миллиардер из Чехии

Forbes22 июня в 10:08
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:02, Вашингтон
Политика

Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 08:57
Политика

Япония может разрешить импорт российской курятины

Япония планирует разрешить ввоз российской курятины на территорию страны, пишет издание Nikkei Asian Review.
Обновлено вчера в 19:38
Футбол

Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено вчера в 18:51
Наука

В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара

В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
Обновлено 22 июня в 15:52
Путешествия

Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

Обновлено вчера в 23:23
Музыка

Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате

Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 03:23
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено вчера в 20:12
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Культура

Бари Алибасов плюнул в лицо Андрею Малахову в эфире «России 1»

Обновлено вчера в 01:03
Общество

В Иркутской области школьница осталась без выпускного вечера

Обновлено вчера в 03:44
Футбол

Медведев прибыл в расположение «Зенита», который находится в Австрии

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев посетил расположение петербургской команды, которая в настоящее время находится на сборах в Австрии.
Обновлено вчера в 16:05
Экономика

На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб

Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019 – 2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб. С документом ознакомился РБК.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Пропавших в Гималаях семерых альпинистов нашли мертвыми

Спасатели в воскресенье обнаружили в Гималаях тела семи альпинистов, пропавших в конце мая при восхождении на одну из самых высоких и труднодоступных вершин Индии — Нанда Деви Восточная (около 7400 метров).
Обновлено вчера в 20:14
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе о разводе с Кириллом Плетневым: «Сейчас я буду плакать...»

Обновлено в 00:00
Происшествия

Канатоходцы прошли по канату между небоскребами в Нью-Йорке

Американский канатоходец, рекордсмен книги Гиннесса Ник Валленда и его сестра Лияна прошли по канату, натянутому между небоскребами на высоте 25-го этажа над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Обновлено в 00:40
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

Девочка из Крыма попросила Зеленского освободить её папу

Девочка попросила Владимира Зеленского освободить её отца, который был задержан на Украине: Степана Р. там подозревают в участии в крымском народном ополчении.
Обновлено 22 июня в 21:02
Здоровье

Онколог назвал находящихся в группе риска по опасным видам рака

В число самых опасных онкологических заболеваний входят рак поджелудочной железы, рак печени и рак пищевода.
Обновлено вчера в 13:48
Космос

НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе

Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Бытовой скандал обрушил рейтинг Бориса Джонсона

Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за домашнего скандала с его девушкой, хотя еще в минувший четверг он был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера.
Обновлено вчера в 23:18
Общество

«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы

Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 00:38
Общество

Осенняя погода придет в Москву на следующей неделе

На следующей неделе жара в столичном регионе сменится по-осеннему прохладной и дождливой погодой.
Обновлено вчера в 06:14
Космос

Элонгацию Меркурия отчетливо увидят новосибирцы

Планета Меркурий 23 июня достигнет наибольшего углового удаления от Солнца (25,2°) и будет хорошо видна на ночном небе.
Обновлено 22 июня в 23:15
Политика

В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину

Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие

Минобороны РФ примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»

Министерство обороны России примет на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).
Обновлено в 00:44
Общество

«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие

Два военных самолета США заметили у Крыма

У берегов Крыма и над Донбассом заметили два летательных аппарата Соединенных Штатов. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено вчера в 14:21
Наука

Мозг может впадать в «микросон» несколько десятков раз в час

Истинная причина аварии стала понятна, когда следователи прослушали записи переговоров экипажа и обнаружили, что капитан спал всего один час за день.
Обновлено 22 июня в 15:30
Финансы

Весной россияне взяли автокредитов на рекордную сумму

Всего за первые четыре месяца 2019 года россияне взяли автокредитов на общую сумму 179 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 21:38
Здоровье

Четверо новосибирцев заболели менингококковой инфекцией

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов на оперативном совещании заявил о том, что за прошедшую неделю зарегистрировано еще четыре случая заболевания менингококковой инфекцией.
Обновлено в 00:29
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Metro AG
Немецкая компания
Группа компаний, управляющая третьей по величине торговой сетью в Европе и четвёртой - в мире.
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