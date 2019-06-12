Футбол
Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш КаштруREGNUM 08:33
Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба. Также сообщается, что соглашение с 57-летним португальцем рассчитано на два года и вступает в силу с 12 июня года текущего.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:32, Ашберн
Общество
Бари Алибасову не сообщили о пропаже кота
Обновлено в 12:07
Авто
Продажи LADA XRAY снижаются третий месяц подряд
Еще стоит уточнить, что в первый раз с момента дебюта Lada XRay на рынке снижение его продаж растянулось на 3 месяца.
Обновлено в 09:06
Политика
Трамп рассматривает введение санкций против «Северного потока-2»
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций для блокирования строительства трубопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в том числе в Германию.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.
Обновлено вчера в 12:19
Армия и оружие
В ДНР опровергли слухи о продвижении ВСУ к западу от Донецка
Заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин опроверг заявления украинской стороны о продвижении ВСУ к западу от Донецка.
Обновлено в 13:42
Происшествия
В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей
Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено в 05:27
Здоровье
Жительница Узбекистана умерла после лечения от рака в Индии из-за обмана со стороны посредников
После прибытия на место выяснилось, что лекарства от онкологии стоили в несколько раз дороже, а также у матери отказали почки после недельного курса лечения.
Обновлено в 11:55
Общество
В Петербурге в День России прошел грандиозный фестиваль цветов
Сегодня, 12 июня, в День России в Петербурге проходит фестиваль цветов. Яркие и красочные колонны прошли парадом по Невскому проспекту.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом
В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».
Обновлено в 13:23
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Игры
Opera выпустила игровой браузер для геймеров
Opera представила браузер GX, созданный для геймеров, сообщает 11 июня портал cyber.sports.ru.
Обновлено вчера в 15:20
Авто
Renault Kwid пользуется популярностью в Индии
Благодаря весьма приемлемой цене рассматриваемый автомобиль прочно зарекомендовал себя не только как самая продаваемая модель французского автопроизводителя в Индии, но и как самая продаваемая машина Renault на индийском рынке за всю историю.
Обновлено вчера в 07:10
Армия и оружие
SANA: ВВС Израиля атаковали южную территорию Сирии
Обновлено вчера в 19:48
Общество
Петросян уточнил, сколько в Москве бедных
Глава департамента труда и соцзащиты населения сообщил, что адресную социальную помощь в Москве получают более 500 тысяч человек в год, и это не только деньги: помощь может быть "продуктовой", "вещевой", а также в виде товаров длительного пользования.
Обновлено в 12:46
Политика
В Дагестане произошли волнения из-за новой границы с Чечней
Обновлено в 10:00
Политика
Путин в Кремле вручил государственные премии: мимика президента
В День России в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца прошло традиционное вручение государственных премий России за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности за 2018 год.
Обновлено в 09:21
Политика
Послы ЕС продлили на год антироссийские санкции по Крыму
Подготовительный комитет постпредов стран ЕС поддержал решение о продлении санкций против России из-за присоединения Крыма и Севастополя.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Власти Швеции высылают из страны двух имамов
Миграционное управление Швеции сообщило о решении выслать из страны имама из города Евле Абу Раада.
Обновлено в 12:17
Политика
Посол России заверил Турцию в выполнении Москвой обязательств по С-400
Посол России в Турции Алексей Ерхов заверил турецкую сторону в том, что Москва будет честно выполнять обязательства в вопросе поставок Анкаре комплексов С-400.
Обновлено в 14:05
Политика
Шефчович обсудит транзит газа с Новаком и Силуановым 13 июня
Замглавы Еврокомисии по делам Энергосоюза Марош Шефчович 13 июня в Москве обсудит транзит газа из России через Украину после 2019 года.
Обновлено вчера в 07:40
Кино
Disney анонсировала перезапуск мультсериала про Чипа и Дейла
Disney снимет новую версию мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь" для своего стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
Россия, по некоторым данным, перебрасывает дополнительные войска и вооружения в Крым
По данным источника издания, к нынешнему контингенту в 30 тысяч военных Москва планирует добавить еще 13 тысяч. собеседники издания говорят, что наращивание сил даст Москве больше контроля над Черным морем.
Обновлено в 13:03
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Член СПЧ пояснил цель участников несогласованной акции
Обновлено в 13:02
Гаджеты
Компания Xiaomi анонсировала в Европе новый смартфон Mi 9T
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
Путин сменит главу Генштаба: им станет генерал-полковник Суровикин
Приказ будет опубликован в ближайшее время Президент России Владимир Путин сменит главу Генерального штаба ВС РФ.
Обновлено в 13:00
Наука
Учёные, ставшие фантастами: Айзек Азимов и Нил Стивенсон
Пару Стивенсону в новом выпуске рубрики «учёные-фантасты» составит классик научной фантастики, популяризатор науки, гуманист, биохимик, автор исследовательских трудов и участник «Большой тройки американских фантастов» Айзек Азимов.
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Ленобласти собаки обглодали тело хозяина
В Кировском районе Ленобласти собаки обглодали тело 50-летнего хозяина.
Обновлено в 09:47