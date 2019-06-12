Футбол

Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш КаштруREGNUM 08:33

Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба. Также сообщается, что соглашение с 57-летним португальцем рассчитано на два года и вступает в силу с 12 июня года текущего.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Каштру стал новым главным тренером ФК «Шахтер»

ТАСС12:21

Ринат Ахметов: Интуиция подсказывала Каштру, что когда-то он возглавит «Шахтер»

Советский спорт09:55

Луиш Каштру – новый главный тренер «Шахтера»

Спорт-Экспресс08:03

«Шахтёр» (Донецк) объявил о назначении Каштру на пост главного тренера

Чемпионат08:14

Донецкий «Шахтер» представил нового главного тренера. Им вновь стал португалец

Sport24.ru08:12

Бывший тренер «Порту» заменил Фонсеку в «Шахтере»

Матч ТВ08:40

Фонсеку в «Шахтере», скорее всего, сменит тренер «Витории Гимараэш» Каштру

Sports.ru02:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:32, Ашберн
Общество

Бари Алибасову не сообщили о пропаже кота

Обновлено в 12:07
Авто

Продажи LADA XRAY снижаются третий месяц подряд

Еще стоит уточнить, что в первый раз с момента дебюта Lada XRay на рынке снижение его продаж растянулось на 3 месяца.
Обновлено в 09:06
Политика

Трамп рассматривает введение санкций против «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций для блокирования строительства трубопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в том числе в Германию.
Обновлено в 14:14
Происшествия

Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.
Обновлено вчера в 12:19
Армия и оружие

В ДНР опровергли слухи о продвижении ВСУ к западу от Донецка

Заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин опроверг заявления украинской стороны о продвижении ВСУ к западу от Донецка.
Обновлено в 13:42
Происшествия

«Зенит» назвал причину скандала с участием Лунева во Внуково

Обновлено в 13:10
Происшествия

В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей

Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено в 05:27
Здоровье

Жительница Узбекистана умерла после лечения от рака в Индии из-за обмана со стороны посредников

После прибытия на место выяснилось, что лекарства от онкологии стоили в несколько раз дороже, а также у матери отказали почки после недельного курса лечения.
Обновлено в 11:55
Общество

В Петербурге в День России прошел грандиозный фестиваль цветов

Сегодня, 12 июня, в День России в Петербурге проходит фестиваль цветов. Яркие и красочные колонны прошли парадом по Невскому проспекту.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом

В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».
Обновлено в 13:23
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Игры

Opera выпустила игровой браузер для геймеров

Opera представила браузер GX, созданный для геймеров, сообщает 11 июня портал cyber.sports.ru.
Обновлено вчера в 15:20
Авто

Renault Kwid пользуется популярностью в Индии

Благодаря весьма приемлемой цене рассматриваемый автомобиль прочно зарекомендовал себя не только как самая продаваемая модель французского автопроизводителя в Индии, но и как самая продаваемая машина Renault на индийском рынке за всю историю.
Обновлено вчера в 07:10
Армия и оружие

SANA: ВВС Израиля атаковали южную территорию Сирии

Обновлено вчера в 19:48
Кино

Режиссёр фильма «Лунный свет» оценил выступление фигуристки Загитовой

Обновлено в 04:59
Общество

Петросян уточнил, сколько в Москве бедных

Глава департамента труда и соцзащиты населения сообщил, что адресную социальную помощь в Москве получают более 500 тысяч человек в год, и это не только деньги: помощь может быть "продуктовой", "вещевой", а также в виде товаров длительного пользования.
Обновлено в 12:46
Политика

В Дагестане произошли волнения из-за новой границы с Чечней

Обновлено в 10:00
Политика

Путин в Кремле вручил государственные премии: мимика президента

В День России в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца прошло традиционное вручение государственных премий России за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности за 2018 год.
Обновлено в 09:21
Политика

Послы ЕС продлили на год антироссийские санкции по Крыму

Подготовительный комитет постпредов стран ЕС поддержал решение о продлении санкций против России из-за присоединения Крыма и Севастополя.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Власти Швеции высылают из страны двух имамов

Миграционное управление Швеции сообщило о решении выслать из страны имама из города Евле Абу Раада.
Обновлено в 12:17
Политика

Посол России заверил Турцию в выполнении Москвой обязательств по С-400

Посол России в Турции Алексей Ерхов заверил турецкую сторону в том, что Москва будет честно выполнять обязательства в вопросе поставок Анкаре комплексов С-400.
Обновлено в 14:05
Политика

Шефчович обсудит транзит газа с Новаком и Силуановым 13 июня

Замглавы Еврокомисии по делам Энергосоюза Марош Шефчович 13 июня в Москве обсудит транзит газа из России через Украину после 2019 года.
Обновлено вчера в 07:40
Кино

Disney анонсировала перезапуск мультсериала про Чипа и Дейла

Disney снимет новую версию мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь" для своего стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие

Россия, по некоторым данным, перебрасывает дополнительные войска и вооружения в Крым

По данным источника издания, к нынешнему контингенту в 30 тысяч военных Москва планирует добавить еще 13 тысяч. собеседники издания говорят, что наращивание сил даст Москве больше контроля над Черным морем.
Обновлено в 13:03
Единоборства

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Член СПЧ пояснил цель участников несогласованной акции

Обновлено в 13:02
Гаджеты

Компания Xiaomi анонсировала в Европе новый смартфон Mi 9T

Обновлено в 11:39
Армия и оружие

Путин сменит главу Генштаба: им станет генерал-полковник Суровикин

Приказ будет опубликован в ближайшее время Президент России Владимир Путин сменит главу Генерального штаба ВС РФ.
Обновлено в 13:00
Наука

Учёные, ставшие фантастами: Айзек Азимов и Нил Стивенсон

Пару Стивенсону в новом выпуске рубрики «учёные-фантасты» составит классик научной фантастики, популяризатор науки, гуманист, биохимик, автор исследовательских трудов и участник «Большой тройки американских фантастов» Айзек Азимов.
Обновлено в 10:18
Происшествия

В Ленобласти собаки обглодали тело хозяина

В Кировском районе Ленобласти собаки обглодали тело 50-летнего хозяина.
Обновлено в 09:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Паулу Фонсека
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Главный тренер донецкого «Шахтёра».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное