Футбол

Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш КаштруREGNUM 08:33

Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба. Также сообщается, что соглашение с 57-летним португальцем рассчитано на два года и вступает в силу с 12 июня года текущего.
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Каштру стал новым главным тренером ФК «Шахтер»

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