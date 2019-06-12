Футбол
Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш КаштруREGNUM 08:33
Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба. Также сообщается, что соглашение с 57-летним португальцем рассчитано на два года и вступает в силу с 12 июня года текущего.
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