Футбол

Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш КаштруREGNUM 08:33

Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба. Также сообщается, что соглашение с 57-летним португальцем рассчитано на два года и вступает в силу с 12 июня года текущего.
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Бывший тренер «Порту» заменил Фонсеку в «Шахтере»

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Стартовала продажа билетов на матчи ЧЕ-2020 по футболу

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По информации издания, руководство туринского клуба готово было платить 48-летнему специалисту € 20 млн в год.
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Стало известно расписание 1-го тура АПЛ

Новый сезон в английской Премьер-лиге стартует 10 августа. Первый тур будет разбит на три игровых дня.
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