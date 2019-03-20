Политика

Дочь Назарбаева стала спикером сената КазахстанаИнтерфакс 05:11

Кандидатура на должность председателя сената выдвигается президентом страны. 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Полномочия президента до апреля 2020 года возложены на бывшего спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева.
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Дарига Назарбаева избрана новым спикером сената Казахстана

RT на русском05:27

Старшая дочь Назарбаева избрана спикером Сената Казахстана

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Дочь Назарбаева стала спикером сената Казахстана

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Новым спикером сената Казахстана стала старшая дочь Назарбаева

Комсомольская правда05:03
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Политический деятель Республики Казахстан, доктор политических наук. Старшая дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
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