Политика
Дочь Назарбаева стала спикером сената КазахстанаИнтерфакс 05:11
Кандидатура на должность председателя сената выдвигается президентом страны. 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Полномочия президента до апреля 2020 года возложены на бывшего спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева.
Читать в источнике
Оценить987
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 10:55, Ашберн
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов
Сбербанк летом предложит новую услугу "Покупка с выдачей" — на кассе магазина при оплате покупки картой можно будет дополнительно снять наличные деньги, сообщили в кредитной организации.
Обновлено в 07:21
Политика
МИД России сделал представление послу Чехии
Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.
Обновлено в 10:18
Политика
Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму
"Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены - точно нет, есть дополнительные издержки связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты - дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут", - пояснил Д.Козак.
Обновлено в 09:03
Гаджеты
Прототип первого iPhone в виде платы представлен на фото в Сети
Проект по выпуску смартфона носил кодовое название M68 или Purple 2. До полноценной презентации нового устройства, компания создала прототип, причем он напоминал больше материнскую плату чем смартфон.
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп не исключает военной интервенции в Венесуэлу.
Обновлено в 02:04
Политика
Порошенко ввел дополнительные санкции против России
Украинский лидер Петр Порошенко ввел новые санкции против некоторых россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:33
Происшествия
Девочку-маугли выписали из больницы
Обновлено в 10:15
Происшествия
Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек
"В городе Полевской правоохранительными органами по горячим следам установлены и задержаны подозреваемые мужчина и женщина по уголовному делу об убийстве четырех человек", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Мэр Якутска дала объяснение протестам в городе
На встрече с делегацией из Киргизии мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что резонансная ситуация в городе после изнасилования местной жительницы имеет экономические, а не националистические предпосылки, сообщает администрация города.
Обновлено в 06:33
Футбол
Экс-футболист ЦСКА Дуду объявил о завершении карьеры
Бывший футболист сборной Бразилии Дуду Сеаренсе, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, в своём «твиттере» объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет.
Обновлено в 07:55
Политика
Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Стрингера 47news угрожают утопить охранники «дочки» «Газпрома»
Сотрудники охраны объекта компании «Газпром социнвест», которая строит в Ленобласти логистический центр за 15 млрд рублей, 20 марта заблокировали внештатного оператора 47news во Всеволожском районе, рядом с поселком Лесное.
Обновлено в 09:10
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Американский президент Дональд Трамп пригласил капитана хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" и его игроков, которые впервые в истории КХЛ в 2018 году выиграли Кубок Стэнли, на встречу в Белый дом.
Обновлено в 08:47
Футбол
На новом стадионе «Динамо» заменят газон
Комиссия РФПЛ признала нынешний газон непригодным для проведения матчей, встречу сине-белых с "Локомотивом" 30 марта перенесли в Химки На официальном сайте футбольного клуба "Динамо" появилась информация о предстоящей замене газона.
Обновлено в 10:41
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Экономика
Медведев подписал программу развития РЖД до 2025 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал долгосрочную программу развития РЖД на период до 2025 года.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
Порошенко заявил об успешном проведении испытаний нового ударного БПЛА
Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал прошедшие в стране испытания ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, который Киев получил в рамках контракта с Турцией.
Обновлено в 05:30
Политика
Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета
Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета игрокам НХЛ Артемию Панарину и Никите Задорову.
Обновлено в 06:32
Авто
Стартовали продажи обновлённого внедорожника Ford Everest 2019
Компания Ford объявила старт продаж обновлённой версии внедорожника Everest. Автомобиль предлагается в восьми фиксированных комплектациях.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии
Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Назван первый пункт дислокации С-400 в Турции
Обновлено в 03:59
Спорт
Евгения Медведева: «Я не зациклена на медали»
Обновлено в 08:59
Общество
Глава комитета по печати Санкт-Петербурга уволен после проверки
Поводом для отставки господина Серезлеева стали результаты проверки деятельности комитета, ранее проведенной Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:19
Политика
Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге
Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.
Обновлено в 05:59
Политика
Мэй попросила ЕС перенести Brexit на 30 июня
Премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.
Обновлено в 08:22