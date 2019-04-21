Новым президентом Украины становится Владимир ЗеленскийСеверпост 13:19

Действующего президента Петра Порошенко поддержали 25% процента украинцев. Другие экзит-полы, проводившиеся сегодня во время голосования показывают похожие результаты. Порошенко уже заявил, что не станет преследовать своих политических оппонентов при любом исходе выборов главы государства.

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