Новым президентом РФС избран Александр ДюковМИР 24 04:45

Мы в состоянии что-то изменить только благодаря реализованным сотням и тысячам малых дел на всех участках работы. Я уверен в наших с вами силах. Еще раз хочу поблагодарить за поддержку. Отдельно хочу поблагодарить Виталия Мутко, особенно за проведенный чемпионат мира.

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