Политика
Новым президентом Литвы становится Гитанас НауседаНовостной фронт 01:56
В Литве вчера, 26 мая, выбирали нового президента. Во втором туре принимали участие Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните. ЦИК страны подсчитала уже 42% голосов.
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Лидер президентской гонки в Литве заявил, что хочет объединить граждан
Московский Комсомолецвчера в 23:51
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 08:22, Ашберн
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BMW построит в России новый завод с выходом к морю
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Источники издания утверждают, что это уже тенденция - у арендодателей растут претензии к ретейлеру из-за проблем с оплатой аренды.
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Пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского
Экс-сотрудник администрации президента Украины Владимир Горковенко, назначенный Петром Порошенко перед своим уходом членом Нацсовета по вопросам телевидения и радио, подал в суд на президента Владимира Зеленского.
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Авто
УАЗ расширил опциональное оснащение УАЗ «Патриот»
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Технологии
В России запустили бета-версию антипиратского Реестра
Медиа-коммуникационный союз (МКС) завершил разработку автоматизированного программного решения антипиратского Реестра, бета-версия которого представлена в понедельник журналистам в Москве.
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Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
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Политика
Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Общество
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Политика
Китай введет антидемпинговые меры на импорт фенола из США и ЕС
Китайские власти намерены принять временные антидемпинговые меры в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Японии, Южной Кореи и Таиланда.
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Политика
Пензенский губернатор высказался о деле экс-министра здравоохранения
В понедельник, 27 мая, на планерке в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев затронул тему поведения чиновников в нерабочее время.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео
Обновлено в 06:55
Происшествия
На Алтае прекратили дело по статье 282 УК и тут же возбудили по 20.3.1 КоАП за посты в «ВКонтакте»
В январе этого года уголовное дело было прекращено из‑за частичной декриминализации статьи, но полиция тут же возбудила дело по новой статье 20.3.1 КоАП о первичном экстремизме.
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Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
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Обновлено в 02:55
Авто
В Набережных Челнах торжественно открыли завод каркасов кабин
В Набережных Челнах состоялась церемония открытия завода каркасов кабин СП «Даймлер КАМАЗ Рус».
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Стрелков объяснил отступление ополченцев из Славянска в 2014 году
Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) были вынуждены покинуть Славянск и Краматорск в 2014 году из-за нехватки боеприпасов и техники, заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ».
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Общество
Жириновский признал право женщин, не желающих иметь детей
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал тех женщин, которые сознательно отказываются создавать семью и рожать детей.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Ленобласти семь человек пострадали при обрушении на гоночной трассе
В Приозерском районе Ленинградской области семеро рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на строящемся автодроме, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации района Александра Соклакова.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Польше бывший ученик открыл стрельбу в своей школе
"Человек в маске вошел в школу после 10 часов утра, бросил в здание шумовые петарды и открыл стрельбу в направлении школьного работника - уборщицы", - информировала пресс-секретарь полиции в городе Быдгощ Моника Хлебич.
Обновлено в 06:33