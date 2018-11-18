Политика

Новым президентом Интерпола стал Ким Чон Ян
RT на русском
07:31

Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян стал новым главой Интерпола. Другим претендентом на пост был вице-президент организации Александр Прокопчук. В Москве заявили, что не считают выборы нелегитимными, в то же время отметив давление, которое оказывалось в связи с заявлениями ряда стран.
RT на русском07:31

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Чем известен Ким Чен Ян

Коммерсантъ09:19

Новым президентом Интерпола стал Ким Чон Ян

RT на русском07:31

Генсек Интерпола приветствовал избрание Ким Чон Яна президентом организации

РИА Новости06:53

Новый глава Интерпола — кто он?

ТАСС05:16

Россиянин Прокопчук проиграл на выборах главы Интерпола представителю Южной Кореи

Интерфакс02:21

Россиянин проиграл корейскому кандидату в борьбе за пост главы Интерпола

РБК02:45

Новым президентом Интерпола избрали представителя Южной Кореи. Фаворитом называли российского генерала

Дождь02:15
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
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Александр Васильевич Прокопчук
Российский политик
Российский работник органов внутренних дел, начальник Национального центрального бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации с 14 июня 2011 года, Вице-президент Интерпола с 10 ноября 2016 года.
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Сокращённое название Международной организации уголовной полиции - международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. Штаб-квартира Интерпола расположена в Лионе, Франция.
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