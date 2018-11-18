Политика
Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян стал новым главой Интерпола. Другим претендентом на пост был вице-президент организации Александр Прокопчук. В Москве заявили, что не считают выборы нелегитимными, в то же время отметив давление, которое оказывалось в связи с заявлениями ряда стран.
RT на русском07:31
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Политика
В Росгвардии объяснили закупку автомобилей с лазерами
Речь идет о двух микроавтобусах. Автомобили оснащены системами лазерного излучения и акустического воздействия.
Обновлено в 10:42
Политика
ВТО учредила третейскую группу по спору России и США из-за пошлин
Всемирная торговая организация (ВТО) решила учредить третейскую группу в споре, инициированном Россией для обжалования пошлин США на сталь и алюминий.
Обновлено в 10:41
Политика
Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область
Президент Украины Петр Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:41
Политика
Путин заявил о недостаточности мер по диверсификации продукции ОПК
Владимир Путин подверг критике ход диверсификации оборонно-промышленных предприятий. Работа идет медленно, заявил президент.
Обновлено в 10:13
Политика
Авторов мифа о проседании Крымского моста пригласили на полуостров
Обновлено в 10:36
Политика
Лавров: голосованию в ОЗХО сопутствовали шантаж и подкуп
Голосованию в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по наделению техсекретаря организации атрибутивными функциями сопутствовали шантаж и подкуп со стороны западных стран, считает российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Обновлено в 10:26
Политика
Глава МИД Германии призвал США остаться в договоре о РСМД
В Берлине выступают за то, чтобы США оставались в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), Европа не должна становиться площадкой для дебатов о ядерном вооружении, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Обновлено в 10:26
Политика
Генсек и Совбез ООН решительно осудили теракт в Афганистане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Совет Безопасности ООН решительно осуждают теракт в столице Афганистана.
Обновлено в 10:31
Политика
МИД назвал неуклюжими новые антироссийские санкции США
Очередные санкции США, введенные против российских компаний и граждан в связи с поставками нефти в Сирию, выглядят как стремление помешать восстановлению разоренной страны.
Обновлено в 10:16
Политика
Трамп решил не наказывать Саудовскую Аравию за убийство журналиста
Президент США Дональд Трамп допустил, что саудовский принц Салман мог знать об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, а мог и не знать.
Обновлено в 09:57
Политика
Индия ждет визитов Володина, Шойгу и Патрушева до конца года
Нью-Дели ждет до конца 2018 года визитов в Индию спикера Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совбеза Николая Патрушева и министра обороны Сергея Шойгу, заявил в среду посол Индии в России Бала Венкатеш Варма.
Обновлено в 10:39
Политика
В ОАЭ британского ученого приговорили к пожизненному сроку за шпионаж
В Объединенных Арабских Эмиратах британца Мэтью Хеджеса приговорили к пожизненному заключению за шпионаж, сообщает Aljazeera.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
Коалиция США нанесла удар с применением фосфора в Сирии
Мирные жители погибли в сирийском городе Хаджин (провинция Дейр-эз-Зор) в результате авиаударов международной коалиции во главе с США.
Обновлено в 09:17
Политика
В Кремле прокомментировали иск связанного с Пригожиным СМИ к Facebook
«Федеральное агентство новостей» — издание «фабрики медиа», которую источники журнала РБК связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Обновлено в 08:06
Политика
Путин заявил об укреплении российского присутствия в Арктике
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Федерального арктического форума "Дни Арктики в Москве" и отметил укрепление российского присутствия на территории.
Обновлено в 09:47