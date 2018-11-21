Политика

Новым президентом Интерпола избран Ким Чон Ян
Вести.Ru
02:25

В Дубае избрали нового президента Интерпола, им стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян, говорится в Twitter организации. На этот пост также претендовал генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе.
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