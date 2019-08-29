Политика

Газета.RuГазета.RuНовым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

Алексей Гончарук утвержден на пост премьер-министра Украины, сообщает ФАН. Отмечается, что за его кандидатуру проголосовали 290 депутатов Верховной рады. При этом необходимым минимумом являются в 226 голосов.
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После назначения на пост главы МИД Украины Пристайко подтвердил, что курс на вступление страны в Евросоюз и НАТО останется без изменений и является той «домашней работой, которую необходимо выполнить».
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Генсекретарь Австрийской партии свободы Харальд Вилимский в свою очередь назвал снятие обвинений с вице-канцлера ударом против людей, начавших в отношении Штрахе грязную политическую борьбу.
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Десятью годами ранее "Локомотив" и "Атлетико" сыграли вничью в Кубке УЕФА (3:3), когда формат предусматривал только один матч между командами на групповом этапе.
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Ученый рассказал, почему гитлервская германия не создала ядерное оружие.
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На Украине назначили новый кабинет министров

На Украине состоялось первое заседание Верховной рады нового созыва, в ходе которого был сформирован новый кабинет министров.
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