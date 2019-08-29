Политика
Газета.RuНовым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Алексей Гончарук утвержден на пост премьер-министра Украины, сообщает ФАН. Отмечается, что за его кандидатуру проголосовали 290 депутатов Верховной рады. При этом необходимым минимумом являются в 226 голосов.
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Футбол
Юрий Семин: «Есть желание взять реванш у Симеоне»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для московского клуба.
Матч ТВ 14:04
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Футбол
Ди Марцио: «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара
Напомним, Неймар перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
Bookmaker-ratings.ru 11:34
Футбол
Как «Спартак» проиграл «Браге» и покинул Лигу Европы
"Спартак" в ответном матче квалификации Лиги Европы уступил португальской "Браге" и покинул второй по значимости турнир Старого Света.
Газета.Ru 15:47
Гаджеты
Apple представит новый iPhone 10 сентября
Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.
Коммерсантъ 13:51
Экономика
Forbes назвал лучшие банки для миллионеров
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг российских и иностранных банков, предлагающих клиентам услуги private banking.
Коммерсантъ 06:51
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Политика
Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке.
Российская газета 05:24
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37
Шоу-бизнес
Исхудавшая Анастасия Волочкова раскрыла секрет стройности
Балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram новый пост. Она поделилась главным секретом худобы.
Дни.ру 12:24
Авто
Mazda отзывает кроссоверы Mazda CX-5 в России
Как говорится в сообщении пресс-службы Росстандарта, компания ООО «Мазда Мотор РУС» проведет отзывную кампанию, которая затронет 92 кроссовера Mazda CX-5.
SpeedMe 06:14
Кино
Мэттью Макконахи стал преподавателем Техасского университета
Мэттью Макконахи, известный по ролям в фильме «Интерстеллар» и сериале «Настоящий детектив», стал преподавателем Техасского университета.
Культуромания 02:30
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия вчера в 20:42
Политика
Валенса осудил отказ Польши позвать Путина на годовщину Второй мировой
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение действующих польских властей не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
РБК 12:34
Общество
День знаний на ВДНХ: необычные праздничные линейки пройдут в столице
Москва Online 14:53
Технологии
Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов
Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.
Новые Известия 02:30
Технологии
Поставить на ноги
В Приморье компания-резидент технопарка "Русский" представила медицинский экзоскелет.
Российская газета 15:50
Политика
Рада избрала нового главу МИД Украины
Новым министром иностранных дел Украины избран Вадим Пристайко, ранее занимавший должность замглавы офиса президента по внешнеполитическим вопросам.
Rambler News Service 12:34
Гаджеты
Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену
Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.
Российская газета 07:10
Политика
США ввели санкции против ливанского банка
Отмечается, что ограничения против финансовой организации были введены за оказание финансовой помощи ливанскому шиитскому движению «Хезболла», находящемуся в американском чёрном списке.
RT на русском 15:25
Шоу-бизнес
Анна Седокова не смогла устроить сына в детский сад
Двухлетнего сына Германа многодетная звездная мама решила устроить в детский сад, благо муниципальное дошкольное учреждение оказалось рядом с домом: новое, большое и всего за 1,5 тысячи рублей в месяц.
Wday.ru 10:49
Армия и оружие
В ДНР заявили об издевательствах силовиков над пленным ополченцем
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об издевательствах со стороны украинских силовиков над пленным ополченцем.
РИА Новости 15:03
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Экономика
Северная Осетия планирует поставки яблок в Кувейт
Агропредприятие "Казачий хутор" в Северной Осетии планирует поставки яблок в Кувейт, сообщил в четверг его учредитель Сергей Кациев.
ТАСС 07:43
Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия 08:22
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Армия и оружие
Бывшие командиры ФАРК в Колумбии заявили, что снова берутся за оружие
Бывшие командиры ФАРК в Колумбии заявили, что снова берутся за оружие и тем самым разрывают мирное соглашение с властями, достигнутое в 2016 году после 50-летней войны.
Российская газета 15:28