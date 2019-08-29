Политика

Газета.RuГазета.RuНовым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

Алексей Гончарук утвержден на пост премьер-министра Украины, сообщает ФАН. Отмечается, что за его кандидатуру проголосовали 290 депутатов Верховной рады. При этом необходимым минимумом являются в 226 голосов.
Читать в источнике
Комментировать152

Подробнее о событии

Рада утвердила Гончарука премьер-министром Украины

ТАСС10:43

Назначен самый молодой премьер-министр в истории Украины

URA.Ru11:31

На Украине назначили новый кабинет министров

RT на русском15:27

Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

Новые Известия12:23

Алексей Гончарук назначен премьер-министром Украины

Комсомольская правда12:12

Гончарук стал самым молодым премьером в истории Украины

РЕН ТВ16:48

Президент Украины назначил кандидата на пост премьер-министра

ФедералПресс27 августа в 07:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:15, Вашингтон
Армия и оружие

Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе

По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.
Газета.Ru 18:45
Футбол

«Спартак» вылетел из еврокубков после поражения от «Браги»

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой» завершился победой португальского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
РБК 15:20
Политика

Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе

Газета.Ru 17:49
Футбол

Полузащитник Мак может уйти из «Зенита»

Роберт Мак, полузащитник петербургского футбольного клуба, рассматривает несколько предложений от других команд.
Gazeta.SPb 12:23
Политика

Аваков останется на посту главы МВД Украины

Глава МВД Украины Арсен Аваков в новом составе правительства сохранит свой пост, сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 07:04
Общество

У сотрудника петербургского детсада нашли туберкулез

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, в детском учреждении после сообщения, пришедшего в эпидемиологическое бюро, у одного из сотрудников был выявлен туберкулез в открытой форме.
Российская газета 10:43
Политика

Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы

Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском 26 августа в 19:55
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Коммерсантъ 17:24
Шоу-бизнес

Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»

Суть событий 08:13
Происшествия

Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов

Известия 01:49
Авто

В Сети появились первые снимки интерьера новой Hyundai Creta

В Индии началось серийное производство кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения для местного рынка.
Автоновости дня вчера в 12:27
Музыка

Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» в Сочи на видео

В Сочи в Краснодарском крае Филипп Киркоров устроил разнос организаторам фестиваля «Новая волна».
Регион online 06:23
Кино

Мэттью Макконахи стал преподавателем Техасского университета

Мэттью Макконахи, известный по ролям в фильме «Интерстеллар» и сериале «Настоящий детектив», стал преподавателем Техасского университета.
Культуромания 02:30
Политика

Верховная рада одобрила отставку генпрокурора Луценко

Верховная рада Украины одобрила отставку Юрия Луценко с поста генпрокурора, сообщают «Украинские новости».
РБК 16:28
Политика

Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продать Гренландию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продать Гренландию.
Парламентская газета вчера в 17:57
Космос

«Роскосмос» намерен создать геостационарную систему наблюдения Земли

Как стало известно, "Роскосмос" хочет разработать геостационарную космическую систему радиолокационного наблюдения Земли ГЕОСАР.
Газета.Ru 27 августа в 18:42
Политика

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Футбол

«ПСЖ» хочет арендовать Йовича у «Реала»

«ПСЖ» хочет заполучить нападающего Луку Йовича у мадридского «Реала».
Sport24.ru 10:05
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии

Российская газета 08:16
Политика

Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе

Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском 17:44
Космос

До конца света остался один день: сбудется ли страшное предсказание

В СМИ часто встречаются пророчества известных и малоизвестных пророков, которые в результате не сбываются.
Московский Комсомолец 03:49
Культура

В музее «Новый Иерусалим» рассказали о выставке «Шедевры Подмосковья»

Директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов в беседе с телеканалом «360» рассказал о выставке «Шедевры Подмосковья».
RT на русском 15:19
Армия и оружие

ДНР попросила ОБСЕ помочь найти и вернуть взятых в плен ополченцев

РИА Новости 16:08
Футбол

Сможет ли «Локомотив» выйти из группы Лиги чемпионов

Десятью годами ранее "Локомотив" и "Атлетико" сыграли вничью в Кубке УЕФА (3:3), когда формат предусматривал только один матч между командами на групповом этапе.
Евро-футбол.ру 19:02
Политика

Макрон провёл телефонные переговоры с Зеленским

Французский лидер Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
RT на русском 17:32
Хоккей

Московское «Динамо» обменяло защитника Сергиенко в «Трактор»

Чемпионат 11:50
Технологии

Первая пилотная 5G-сеть в России запущена в Кронштадте

iReactor 11:57
Политика

США предложили Мадуро уйти с миром

Соединенные Штаты не станут как-либо преследовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, если он по собственному желанию оставит пост.
Lenta.ru 02:57
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста

Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.
RT на русском 18:29
Теннис

Рублев вышел в третий круг US Open

Sportbox.RU 18:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное