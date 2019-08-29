Политика
Газета.RuНовым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Алексей Гончарук утвержден на пост премьер-министра Украины, сообщает ФАН. Отмечается, что за его кандидатуру проголосовали 290 депутатов Верховной рады. При этом необходимым минимумом являются в 226 голосов.
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Игры
Ubisoft назвала бизнес-модель Steam «нереалистичной»
Вице-президент Ubisoft по партнёрству и доходам Крис Ран публично высказался о том, что бизнес-модель Steam с комиссией в 30% сейчас выглядит «нереалистично» — прямой конкурент в лице Epic Games Store забирает себе лишь 12% с каждой проданной копии.
Игромания.ру вчера в 14:48
Политика
Дмитрия Разумкова избрали спикером Верховной рады
Депутаты Верховной рады избрали главу партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова на пост председателя украинского парламента.
Профиль 09:32
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Армия и оружие
Эксперт рассказал о роли фигур высшего пилотажа
RT на русском 11:54
Политика
Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины
Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.
Коммерсантъ 14:16
Политика
Глава МИД Белоруссии раскрыл детали переговоров Лукашенко и Болтона
Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей прокомментировал встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко и советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона по нацбезопасности, сообщает РИА Новости.
Народные новости 13:58
Автоспорт
Боттас останется в «Мерседесе» на следующий сезон
Соглашение рассчитано на следующий сезон. Ранее сообщалось, что напарником Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» может быть Эстебан Окон.
Спорт-Экспресс 06:15
Здоровье
Главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания
Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.
ТАСС 00:01
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Политика
Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе
Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.
Газета.Ru 14:25
Финансы
Индексы США выросли, но опасения у инвесторов по-прежнему сохраняются
В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась в основном положительная динамика котировок акций - в лидерах роста - Dow, Pfizer, UnitedHealth Group, в лидерах падения - Microsoft, Travelers, Johnson & Johnson.
Finam.Ru 02:15
Общество
У сотрудника петербургского детсада нашли туберкулез
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, в детском учреждении после сообщения, пришедшего в эпидемиологическое бюро, у одного из сотрудников был выявлен туберкулез в открытой форме.
Российская газета 10:43
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Экономика
РусГидро перенесет запуск ТЭЦ в Советской Гавани на начало 2020 г
Перенос срока не окажет существенного влияния на инвестпрограмму "РусГидро", подчеркнул он.
Интерфакс - Россия 09:57
Происшествия
В Екатеринбурге мать троих детей умерла после удаления зуба
Российская газета 05:08
Происшествия
Жители одного из дворов в Петербурге прогнали мам с детьми
Позже к конфликту присоединились другие местные жители, которые заявили, что чужие дети портят газоны и инвентарь.
Взгляд.ру 13:27
Политика
Зеленский назвал главные задачи Верховной рады
Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.
BFM.ru 10:49
Политика
Спикер Рады выключил микрофон говорившему по-русски депутату
Спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегу Волошину.
Lenta.ru 13:03
Армия и оружие
Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили ряды ВС России в 2019 году
Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили ряды ВС России в 2019 году.
ФАН 07:36
Шоу-бизнес
Яна Рудковская признала, что у нее появилась конкурентка
Жена Евгения Плющенко назвала ее имя. Яна Рудковская невероятно гордится своими ногами.
7Дней.ру 14:00
Космос
Компании не захотели страховать запуск ракеты «Протон-М»
Сам запуск ракеты с европейским и американским спутником на борту запланирован на конец сентября.
Эхо Москвы 13:02
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Инфорос 10:23
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Футбол
Ди Марцио: «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара
Напомним, Неймар перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
Bookmaker-ratings.ru 11:34
Общество
В Екатеринбурге массово уволились педагоги
Увольнения произошли в течение лета. Ушли пятеро педагогов младшего звена и ещё пятеро среднего и старшего.
REGNUM 06:47
Футбол
«Дижон» арендовал хавбека «Ювентуса»
Пресс-служба "Дижона" сообщает, что полузащитник "Ювентуса" Матеус Перейра стал игроком французского клуба.
Soccer.ru 09:14
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34