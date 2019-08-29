Политика

Газета.RuГазета.RuНовым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

Алексей Гончарук утвержден на пост премьер-министра Украины, сообщает ФАН. Отмечается, что за его кандидатуру проголосовали 290 депутатов Верховной рады. При этом необходимым минимумом являются в 226 голосов.
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Назначен самый молодой премьер-министр в истории Украины

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Новым премьер-министром Украины может стать Алексей Гончарук

Новые Известия27 августа в 07:28

Алексей Гончарук назначен премьер-министром Украины

Комсомольская правда12:12

Назначен новый премьер-министр Украины

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Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

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Что известно о членах нового кабинета министров Украины

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Сегодня в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов

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Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.
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Индексы США выросли, но опасения у инвесторов по-прежнему сохраняются

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Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.
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Спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегу Волошину.
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Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили ряды ВС России в 2019 году.
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Компании не захотели страховать запуск ракеты «Протон-М»

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