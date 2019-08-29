Политика
Газета.RuНовым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Алексей Гончарук утвержден на пост премьер-министра Украины, сообщает ФАН. Отмечается, что за его кандидатуру проголосовали 290 депутатов Верховной рады. При этом необходимым минимумом являются в 226 голосов.
Читать в источнике
Оценить65
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:08, Вашингтон
Армия и оружие
Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков, заявили в ДНР
РИА Новости 13:07
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Политика
Российские вертолеты разгонят до 600 километров в час
В компании «Камов» нашли способ увеличить скорость боевого вертолета до 600 километров в час и более, передает ТАСС заявление генерального конструктора предприятия Сергея Михеева.
Lenta.ru 08:24
Политика
Спикер Рады выключил микрофон говорившему по-русски депутату
Спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегу Волошину.
Lenta.ru 13:03
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова не смогла победить наркотическую зависимость
Курсы реабилитации и новые контракты не смогли избавить 20-летнюю модель от пагубной зависимости.
StarHit.ru 10:30
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Футбол
Левандовски продлил контракт с «Баварией»
Спорт-Экспресс 10:14
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия вчера в 20:42
Политика
Рада избрала нового главу МИД Украины
Новым министром иностранных дел Украины избран Вадим Пристайко, ранее занимавший должность замглавы офиса президента по внешнеполитическим вопросам.
Rambler News Service 12:34
Автоспорт
В Mercedes продлили контракт с Боттасом
Перед началом уик-энда в Спа в Mercedes подтвердили продление контракта с Валттери Боттасом на сезон 2020 года.
F1news.ru 06:20
Политика
Депутат Зеленского вел матерную переписку на заседании Рады
Новоизбранный депутат Верховной Рады от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа», внештатный советник главы государства Михаил Радуцкий нецензурно прокомментировал возможное назначение министра здравоохранения Украины.
Lenta.ru 10:24
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича
Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.
Известия 05:39
Волейбол
Российские волейболистки обыграли Словакию на чемпионате Европы
Впервые в чемпионате Европы участвуют 24 команды и соревнования проходят сразу в четырех странах.
Pravda.Ru 10:59
Общество
В Москве завершили благоустройство усадьбы Люблино
Благоустройство усадьбы началось в ноябре 2018 года.
РИА Новости 11:30
Технологии
В Кронштадте запущена пилотная 5G-сеть
Сеть 5G в Кронштадте развернута на базе восьми базовых станций, пять из которых работают в диапазоне 4,9 ГГц, а еще три - в диапазоне 28 ГГц, до конца сентября будут запущены еще четыре базовых станции в диапазоне 4,9 ГГц, говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 11:49
Здоровье
В Минздраве назвали число нуждающихся в запрещенном «Фризиуме» детей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд.
Известия 10:00
Шоу-бизнес
Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
Суть событий 08:13
Происшествия
В Екатеринбурге мать троих детей умерла после удаления зуба
Российская газета 05:08
Футбол
«Спартак» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы примет «Брагу»
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Общество
В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии
После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Гаджеты
В популярном приложении для Android нашли вирус
Из каталогов приложений программу уже удалили, однако скачать ее успели уже более 100 млн раз.
ГТРК Южный Урал 01:20
Политика
Грузия захотела экономической свободы от России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что стране необходимо работать над тем, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России.
Известия 11:10
Происшествия
У сотрудника петербургского детсада нашли туберкулез
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, в детском учреждении после сообщения, пришедшего в эпидемиологическое бюро, у одного из сотрудников был выявлен туберкулез в открытой форме.
Российская газета 10:43
Происшествия
СГК: семьям погибших в Новосибирске рабочих будет оказана помощь
На месте обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске погибли трое работников из состава субподрядной организации, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании.
REGNUM вчера в 22:25
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11