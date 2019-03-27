Новым наставником «Уфы» стал Вадим ЕвсеевRuNews24.ru вчера в 15:24

Ранее специалист занимал пост главного тренера в клубе «СКА-Хабаровск». Он покинул данную должность во вторник, 26 марта. Вместе с Вадимом Евсеевым «СКА-Хабаровск» провели 23 матча, в которых было одержано восемь побед, столько же раз команда сыграла вничью, а также проиграла семь раз.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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