Футбол
Новым наставником «Уфы» стал Вадим ЕвсеевRuNews24.ru вчера в 15:24
Ранее специалист занимал пост главного тренера в клубе «СКА-Хабаровск». Он покинул данную должность во вторник, 26 марта. Вместе с Вадимом Евсеевым «СКА-Хабаровск» провели 23 матча, в которых было одержано восемь побед, столько же раз команда сыграла вничью, а также проиграла семь раз.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:29, Ашберн
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Жительница Китая родила двух мальчиков-близнецов, которые, как выяснилось в результате теста ДНК, были зачаты от разных мужчин.
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Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины
Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины.
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Обновлено вчера в 17:27
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Пожар на заводе на севере Петербурга локализован
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Авто
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Как миллиардер Абызов попал за решетку
Фигурант списка Forbes (162-е место в рейтинге, состояние $600 млн), самый богатый министр, «талантливый мальчик», «жесткий и отмороженный» человек, у которого «нет ничего святого» — после внезапного задержания экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова оказалось, что все знали: он выводит из России миллиарды.
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Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
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Медведев одобрил проект «Енисейская Сибирь»
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Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
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Спорт
МОК перераспределил отобранные у россиян медали Олимпиады в Сочи
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Роскачество составило рейтинг смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
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Британский парламент отверг восемь вариантов сделки по Brexit
Восемь альтернативных вариантов сделки с Брюсселем по Brexit отклонили британские законодатели в ходе голосования в Палате общин.
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Помпео заявил, что Россия давно вмешивается в выборы в США
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13 военных погибли при крушении вертолета в Казахстане
Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных на борту разбившегося вертолета. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ
Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Медведев о Кокорине: Каждый имеет шанс на исправление
Президент «Зенита» Александр Медведев в интервью для YouTube-канале «КраСава» заявил, что форварду команды Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву нужно дать второй шанс.
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Россияне вдвое превысили норму потребления сахара
В 2018 году потребление основных видов продукции в России опережало установленные Минздравом нормы, сообщает RT со ссылкой на Минсельхоз.
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Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами
Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
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Радий Хабиров прокомментировал ситуацию по Салаватскому роддому
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию по Салаватскому роддому.
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Гол Радулова помог «Далласу» победить «Калгари» в НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» на выезде обыграл «Калгари Флеймз».
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Губернатор выступил против объединения театров Ярославля и Петербурга
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Директора сменили в школе Приморья, где родители устроили самосуд
Нового исполняющего обязанности директора назначили в приморской школе, где родители устроили самосуд над школьником.
Обновлено в 01:09
Экономика
Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
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Медведев пообещал Беглову помочь с запуском соцобъектов Петербурга
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