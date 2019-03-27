Футбол
Новым наставником «Уфы» стал Вадим ЕвсеевRuNews24.ru вчера в 15:24
Ранее специалист занимал пост главного тренера в клубе «СКА-Хабаровск». Он покинул данную должность во вторник, 26 марта. Вместе с Вадимом Евсеевым «СКА-Хабаровск» провели 23 матча, в которых было одержано восемь побед, столько же раз команда сыграла вничью, а также проиграла семь раз.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:02, Ашберн
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
Более 30 человек погибли в результате ДТП в Гватемале
По меньшей мере 32 человека, включая детей, погибли в результате аварии в западной части Гватемалы.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Еще на трех дамбах в Бразилии объявили высший уровень угрозы
Ранее компания объявила высший уровень угрозы на дамбе в городе Баран-ди-Кокайс в том же штате.
Обновлено в 00:44
Культура
Украина отменила запрет на въезд Добронравову
Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 07:44
Экономика
Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
Обновлено в 01:10
Политика
Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины
Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края задержан в Москве
Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
Индия испытала противоспутниковую ракету
Индия успешно испытала новую ракету, которая сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия
Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено вчера в 00:25
Происшествия
Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова
Обновлено вчера в 07:40
Спорт
Траньков заявил, что больше не будет основным тренером фигуристов Тарасовой и Морозова
Тарасова и Морозов встали в пару в 2012 году, они являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в командных соревнованиях, двукратными чемпионами Европы, победителями финала Гран-при, обладателями двух серебряных и одной бронзовой медалей чемпионатов мира.
Обновлено в 02:28
Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Мэром Владивостока избран и. о. главы города Гуменюк
Депутаты Владивостока избрали и. о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города. Инаугурация нового главы состоится 5 апреля.
Обновлено вчера в 21:43
Культура
YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
Обновлено в 02:40
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
«Коммерсант» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова
Обвиняемый в хищении 4 млрд рублей экс-министр Михаил Абызов создал преступное сообщество, состоящее из двух обособленных групп.
Обновлено в 02:27
Происшествия
При крушении вертолета Ми-8 в Казахстане погибли 13 военных
Установлено, что Ми-8, а также другие боевые вертолеты, следовали из Актау в Шымкент. Они двигались ночью, когда была плохая погода.
Обновлено в 02:37
Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами
Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Общество
Около 93% детей-сирот в Москве воспитываются в семьях
Обновлено в 02:10
Кино
Сериал «Домашний арест» стал восьмикратным лауреатом премии АПКиТ
В Москве состоялась седьмая ежегодная церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
Обновлено в 02:19
Политика
Трамп: Россия предпочла бы победу Клинтон на выборах в 2016 году
Американский глава вновь подчеркнул, что Москва не оказывала никакого влияния на исход голосования Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ предпочла бы, чтобы на выборах американского главы в 2016 году победила его соперница Хиллари Клинтон, передает Fox News.
Обновлено вчера в 23:57
Музыка
Шакира даст показания в мадридском суде из-за обвинения в плагиате
Обновлено вчера в 05:54
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено вчера в 12:32
Энергетика
Нефть «настроена» на продолжение ралли
На неделе с 16 по 22 марта запасы нефти увеличились на 2,8 млн, до 442,3 млн баррелей (прогноз был — 1,2 млн баррелей).
Обновлено в 00:18
Авто
Соллерс станет контролирующим акционером обновлённого СП Ford Sollers
Принимая во внимание многолетний опыт и компетенции группы СОЛЛЕРС по производству и продажам LCV в России, стороны согласились с тем, что компания станет контролирующим акционером нового СП и будет осуществлять управление развитием бизнеса Ford Transit на российском рынке.
Обновлено вчера в 08:44
Театры
В Большом театре пройдет церемония вручения «Золотой маски»
В Большом театре пройдет церемония вручения «Золотой маски» в почетных номинациях, сообщает пресс-служба фестиваля.
Обновлено 26 марта в 20:55