Футбол

Новым наставником «Уфы» стал Вадим ЕвсеевRuNews24.ru вчера в 15:24

Ранее специалист занимал пост главного тренера в клубе «СКА-Хабаровск». Он покинул данную должность во вторник, 26 марта. Вместе с Вадимом Евсеевым «СКА-Хабаровск» провели 23 матча, в которых было одержано восемь побед, столько же раз команда сыграла вничью, а также проиграла семь раз.
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Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. В настоящее время является главным тренером «СКА-Хабаровск».
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