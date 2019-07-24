Политика
Марк Эспер официально стал новым министром обороны СШАНовая Трибуна 01:41
После отставки в звании подполковника Эспер работал в коммерческих структурах, занимался лоббизмом для оборонных предприятий. В ноябре 2017-го сенат утвердил его на пост министра сухопутных сил, входящих в структуру Пентагона. Сейчас он гражданское лицо, что традиционно для министров обороны США.
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