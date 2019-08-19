Политика

Новым мэром Риги избран Олег БуровКоммерсантъ 16:39

Новым мэром Риги избран временно исполнявший обязанности градоначальника представитель партии «Честь служить Риге» (ЧСР) Олег Буров. Его кандидатуру поддержали большниство депутатов городского парламента (35 из 60).
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