Политика
Новым мэром Риги избран Олег БуровКоммерсантъ 16:39
Новым мэром Риги избран временно исполнявший обязанности градоначальника представитель партии «Честь служить Риге» (ЧСР) Олег Буров. Его кандидатуру поддержали большниство депутатов городского парламента (35 из 60).
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Технологии
Google выяснил, что россияне чаще всего покупают через Интернет
Специалисты компаний Google, Ipsos и Kantar TNS провели исследование, в рамках которого выяснили, что чаще всего российские покупатели приобретают в Интернете.
Обновлено в 17:50
Футбол
Кононов прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над столичным ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:21
Футбол
«Фиорентина» заинтересована в Маммане
Обновлено в 17:13
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" в понедельник вечером совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, повредив хвостовую часть.
Обновлено в 15:41
Происшествия
В Узбекистане завели новые уголовные дела против Гульнары Каримовой
Генеральная прокуратура Узбекистана завела новые уголовные дела против дочери бывшего президента Гульнары Каримовой.
Обновлено в 16:20
Футбол
Нереализованный Погба пенальти оставил МЮ без победы в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 17:04
Политика
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено в 12:26
Политика
Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка
Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе
В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record.
Обновлено в 15:18
Общество
Правительство предложило вернуть звание «почетный профессор РАН»
Правительство России предложило внести изменения в устав Российской академии наук и разрешить присваивать звание «почетный профессор РАН».
Обновлено в 14:18
Происшествия
В Барселоне ограбили посла Афганистана
В Барселоне неизвестные ограбили посла Афганистана в Испании, передаёт Интерфакс со ссылкой на агентство ЕFЕ.
Обновлено в 06:43
Футбол
Гус Тил: «В перерыве Кононов был немного зол»
В перерыве Кононов был немного зол, потому что забросы — не наш стиль.
Обновлено в 15:25
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Футбол
«Ливерпуль» хочет пригласить Форма
«Ливерпуль» хочет укрепить вратарскую позицию после потери голкипера Алиссона, который выбыл на несколько недель из-за травмы.
Обновлено в 16:53
Общество
Школам рекомендовали ограничить использование мобильников
Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
США потеряли военное превосходство в Тихом океане
Американская армия слабеет из-за войн на Ближнем Востоке и проблем с финансированием США больше не располагают военным превосходством в Индо-Тихоокеанском регионе, они уступили это превосходство Китаю.
Обновлено в 11:45
Хоккей
Ничушкин заключил контракт с «Колорадо»
Обновлено в 16:49
Здоровье
Магнитогорские врачи выдавали рецепты на бланках с рекламой
По закону медицинским сотрудникам запрещается выдавать рецепты на лекарства на бланках, где есть информация рекламного характера.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
США провели испытания крылатой ракеты
Пуск состоялся на острове Сан-Николас в Калифорнии, ракета поразила цель на расстоянии более 500 км. Это первое подобное испытание с момента расторжения по инициативе Вашингтона Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 14:10
Футбол
Футболист «Барселоны» Дембеле пропустит пять недель из-за травмы
Футболист "Барселоны" Усман Дембеле выбыл из строя на срок до пяти недель из-за мышечной травмы, сообщается на сайте испанского клуба.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о применении против них «самого страшного оружия»
Украинские силовики заявили о самодельных беспилотниках, которые скидывают на их головы бомбы, назвав их «самым страшным оружием».
Обновлено в 14:59
Космос
Девятиклассник из Якутии победил в конкурсе фантастических проектов
Ученик 9 класса из Якутии второй раз победил в ежегодном конкурсе фантастических проектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 21:18
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая рассказала поклонникам об увлечениях сына Петра
Как отметил 16-летний Петр, родители сразу «начинают дружить против него и находят, к чему можно привязаться».
Обновлено в 11:34
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Авто
«Яндекс» выведет на российские дороги 1000 беспилотников
Компания «Яндекс» к 2022 году планирует расширить парк своей беспилотной техники до 1000 машин.
Обновлено в 04:24