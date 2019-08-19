Политика
Новым мэром Риги избран Олег БуровИзвестия вчера в 15:46
Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова. Его кандидатуру поддержали 35 депутатов.
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Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Обновлено вчера в 21:33
Общество
Уровень Амура у Хабаровска достиг опасной отметки
Обновлено вчера в 23:06
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Рецензия на книгу: Джефф Аптер - «Всегда мало. История группы Cure»
К 60-летию лидера Cure Роберта Смита выпустить книгу не успели, зато удалось издать её к приезду коллектива в Москву на "Пикник Афиши".
Обновлено в 01:40
Политика
Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Украину ожидает сложная зима из-за споров с Россией по транзиту газа
Нужно, чтобы компании, особенно накануне трудной зимы, держали достаточные запасы угля на складах, поскольку Украина имеет определенные споры с "Газпромом" по транзиту газа.
Обновлено в 01:19
Происшествия
В Югре пропали двое детей, уехавшие на моторной лодке
Обновлено в 01:02
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Трое человек погибли в ДТП в Иркутской области
Обновлено в 01:11
Происшествия
Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева
Суд Первомайского района Бишкека оставил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 октября, передает ТАСС.
Обновлено в 01:34
Общество
Украинцы высмеяли «мост Кличко» из-за мух
Обновлено в 01:24
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter
Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 23:16
Общество
Составлен рейтинг самых тусовочных городов мира
Издание Lonely Planet в понедельник, 19 августа, опубликовало рейтинг самых тусовочных городов мира.
Обновлено в 00:49
Экономика
Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России
Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).
Обновлено вчера в 17:00
Культура
Марка Захарова госпитализировали в реанимацию
Обновлено вчера в 20:35
Армия и оружие
Российские Су-35 перехватили два турецких F-16, заставив их сбежать
Истребители ВВС Турции были подняты по боевой тревоге и направлены в южную часть сирийской провинции Идлиб, однако, согласно сообщениям ряда источников, на перехват турецких истребителей с авиабазы «Хмеймим» были подняты два российских истребителя Су-35, которые смогли выгнать турецкие боевые самолёты из воздушного пространства Сирии всего лишь за несколько минут.
Обновлено вчера в 21:13
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская поделилась трогательной фотографией сыновей
На следующий день после родов муж актрисы Максим Матвеев поделился первым снимком с новорожденным сыном.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено вчера в 15:40
Технологии
Иркутский университет раскрыл сумму полученных в 2019 году грантов
Более 57 млн рублей получили в 2019 году учёные Иркутского государственного университета на реализацию своих проектов.
Обновлено в 01:43
Происшествия
В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
Три человека в Гонконге получили ранения в результате нападения мужчины с ножом, сообщает гонконгская телерадиокорпорация RTHK.
Обновлено в 01:27
Футбол
«Спартак» переиграл ЦСКА в дерби благодаря дублю Жиго во втором тайме
Обновлено вчера в 16:33
Транспорт
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял первый регулярный рейс
Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый регулярный рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта во вторник.
Обновлено в 00:20
Политика
В США выразили сожаление в связи с освобождением иранского танкера
Вашингтон выражает сожаление в связи с отказом Гибралтара продлевать срок задержания иранского танкера Grace1 и освобождением судна.
Обновлено в 01:27
Общество
Подсчитаны траты на сборы российских школьников к учебному году
На третьем месте оказались родители из Казани: сборы школьника для них обошлись в 8,5 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика
Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными
Россияне начали активно использовать накопления и брать кредиты ради поддержания привычного уровня трат, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 10:11
Здоровье
Почти 100 человек госпитализировали после курения электронных сигарет
Обновлено вчера в 15:11