Политика

Новым мэром Риги избран Олег БуровИзвестия вчера в 15:46

Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова. Его кандидатуру поддержали 35 депутатов.
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Латвийский политик. Мэр города Рига с 1 июля 2009 по 5 апреля 2019. В 2006-2009 гг. был депутатом 9-го Сейма Латвии.
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