Политика

Новым мэром Риги избран Олег БуровИзвестия 15:46

Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова. Его кандидатуру поддержали 35 депутатов.
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У половины спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия

Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами установленного производителем гарантийного срока, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные информационно-аналитического центра ГЛОНАСС.
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«Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае

Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.
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Умер датский миллиардер Ларс Ларсен

Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
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За прошедшие годы в Польше было ликвидировано свыше 420 советских памятников вне мест захоронений.
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Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве

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Названы имена четырех наставников второго сезона шоу «Голос 60+»

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На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту

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В Госдуме призвали Украину снять продуктовую блокаду Крыма

Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал Киев снять продуктовую блокаду Крыма.
Обновлено в 08:19
Происшествия

В Саратове задержали мужчину, отравившего крысиным ядом конфеты

Полиция Саратова задержала мужчину, который обсыпал прилавок с конфетами крысиным ядом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:47
Экономика

ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц

Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 04:35
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Британские истребители сопроводили российские Су-30 над Балтикой

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Названы самые популярные среди путешественников приметы

В опросе принимали участие 1,5 тыс. человек. Выяснилось, что 52% опрошенных путешественников присаживаются на дорожку.
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WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату

Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зароботную плату для стимулирования экономики.
Обновлено в 18:49
Политика

Трамп и Джонсон обсудили Brexit

Президент США Дональд Трамп обсудил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном выход Великобритании из Евросоюза.
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Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху

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Политика

Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме.
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Экономика

России дали «год-полтора» до кризиса

Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
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Марка Захарова госпитализировали в реанимацию

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Футбол

Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства Мамаева и Кокорина об УДО

В Алексеевском районном суде (Белгородская область) 6 сентября рассмотрят ходатайства экс-нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении (УДО).
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Совет Европы поддержал Путина и Макрона в украинском вопросе

На встрече президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон пришли к единому мнению, что необходимо проводить переговоры относительно ситуации на востоке Украины «в нормандском» формате и в ближайшие недели.
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Игры

Геймеры смогут побывать в новосибирском метро благодаря Metro Exodus

Как отметили в компании 4A Games, игроки могут рассчитывать на классический для серии «Метро» сюжетно-ориентированный игровой процесс.
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Актёр Кит Харингтон, исполнивший одну из главных ролей в фэнтезийной ТВ-саге «Игра престолов», поделился впечатлениями после съёмок.
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Британская автомобильная компания Aston Martin опубликовала 19 августа на официальном YouTube-канале видеотизер первого в своей истории кроссовера DBX, который дебютирует в декабре 2019 года.
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Кононов прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над столичным ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем

Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.
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Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка

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Латвийский политик
Латвийский политик. Мэр города Рига с 1 июля 2009 по 5 апреля 2019. В 2006-2009 гг. был депутатом 9-го Сейма Латвии.
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