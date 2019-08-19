Политика
Новым мэром Риги избран Олег БуровИзвестия 15:46
Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова. Его кандидатуру поддержали 35 депутатов.
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Армия и оружие
NYT: «Исламское государство» наращивает силы в Ираке и Сирии
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) восстанавливает свои источники финансирования и наращивает силы в Ираке и Сирии.
Обновлено в 19:21
Общество
Уровень Амура у Хабаровска почти достиг опасной отметки
Уровень воды в реке Амур у Хабаровска за сутки поднялся на семь сантиметров. На утро понедельника он достиг 595 сантиметров.
Обновлено вчера в 20:54
Экономика
Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты
Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 16:50
Экономика
Крупнейшую в Британии сеть пабов продали гонконгской компании за 2,7 млрд
Британская компания Greene King, управляющая крупнейшей в стране сетью пабов и ресторанов, подписала соглашение о ее покупке гонконгской инвестиционной компанией CK Asset Holdings за 2,7 млрд.
Обновлено в 14:03
Экономика
Эксперт: свинина оптом в России к концу года может подешеветь на 10%
Оптовые цены в России на свинину на внутреннем рынке перешли в фазу стабильного снижения, к концу текущего года они могут преодолеть прошлогодние минимумы на 5-10%, но на розничном рынке такая ситуация пока отразится только в виде магазинных акций и сезонных предложений, рассказал РИА Новости гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев.
Обновлено в 21:06
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Общество
Школам рекомендовали ограничить использование мобильников
Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опубликовала клип «Лайкер»
Ольга Бузова представила в YouTube клип «Лайкер». За несколько часов после публикации видео посмотрели более 200 тысяч раз.
Обновлено в 07:14
Политика
Супруга Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве
Саре показалось, что экипаж отнёсся к ней без должного почитания. В Киеве супруга Нетаньяху тоже сумела «отличиться».
Обновлено в 05:32
Политика
Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.
Обновлено в 19:25
Происшествия
Уволен замешанный в гибели афроамериканца нью-йоркский полицейский
Подозреваемый в нелегальной торговле сигаретами Эрик Гарнер отказался проследовать с полицейскими, после чего в попытке задержать Гарнера Панталио применил удушающий приём.
Обновлено в 15:34
Общество
Миллиардер-педофил написал завещание за 2 дня до суицида, сообщили СМИ
Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в педофилии и торговле людьми, за два дня до совершения самоубийства написал завещание.
Обновлено в 20:59
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Политика
Украину готовят к размену – эксперт
Бывший президент Пётр Порошенко довёл состояние Украины на международной арене до ручки. Об Украине говорили без Украины.
Обновлено в 07:07
Хоккей
Ничушкин стал игроком «Колорадо»
Обновлено в 16:24
Политика
Путин впервые прокомментировал взрыв под Архангельском
Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил последствия ЧП в Архангельской области, где погибли испытатели «Росатома».
Обновлено в 13:34
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
Шотландец упал с лестницы на свадьбе и забыл свою жену
В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме, а когда пришёл в себя, то не узнал благоверную, сообщает Scottish Daily Record.
Обновлено в 16:40
Футбол
Тиль намерен повторить успехи Хиддинка в России
Полузащитник «Спартака» Гус Тиль поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:1) в матче шестого тура РПЛ.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Двенадцатилетняя россиянка захлебнулась в бассейне в Турции
Двенадцатилетняя россиянка захлебнулась в бассейне на турецком курорте.
Обновлено в 19:46
Происшествия
Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку
Жители поселка Восток под Наро-Фоминском нашли незаконную свалку, на которую кто-то выбросил сотни бумаг из Минфина.
Обновлено в 13:06
Происшествия
В Ульяновске подросток убил свою семью из пяти человек
Подросток из села Патрикеево (Ульяновская область) убил всех членов своей семьи и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:46
Кино
Российско-китайский фильм «Тайна печати дракона» плохо стартовал в Китае
В первый уикенд проката в Китае российско-китайский приключенческий фильм «Тайна печати дракона» собрал $2,1 млн, это лишь седьмой результат этих выходных, следует из данных местной Entgroup.
Обновлено в 17:32
Политика
Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме.
Обновлено в 19:59