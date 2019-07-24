Политика
Марк Эспер официально стал новым министром обороны СШАРИА Новости вчера в 18:37
Новым министром обороны США в среду официально стал Марк Эспер, который принес присягу в присутствии выдвинувшего его кандидатуру Дональда Трампа, сообщает Белый дом. Во вторник кандидатуру Эспера утвердил сенат.
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Здоровье
Преступники в белых халатах? Юрист — о том, почему врачей нельзя сажать за смерть пациентов
Марина Агапочкина защищает врачей в судах, в отличие от Юлии Майоровой, которая встает на сторону пациентов (интервью с ней мы публиковали ранее).
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Обновлено вчера в 18:09
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено вчера в 00:11
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Возглавив Консервативную партию, Джонсон автоматически получает право стать новым премьер-министром Британии.
Обновлено вчера в 08:54
Игры
Из Steam удалили Cyberpunk 2069
В июне в Steam появилась страница игры Cyberpunk 2069.
Обновлено вчера в 12:59
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
Обновлено вчера в 06:28
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Футбол
«Бавария» обыграла «Милан» в матче Международного кубка чемпионов
Мюнхенская «Бавария» со счетом 1:0 обыграла «Милан» в матче Международного кубка чемпионов – предсезонного турнира, который проходит в Северной Америке, на Дальнем Востоке и в некоторых странах Европы.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына
По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Общество
В Приамурье началась эвакуация жителей из-за наступающего паводка
Обновлено вчера в 23:24
Экономика
Патрушев объявил о планах увеличить размер квот по водным биоресурсам
«Чтобы повысить привлекательность инвестквот по отдельным видам водных биоресурсов, которые, хочу особо отметить, до сих пор не были востребованными, мы подготовили к внесению в правительство проект постановления, предусматривающий увеличение размера долей квот добычи донных пищевых видов рыб в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне», — заявил Патрушев.
Обновлено вчера в 04:33
Политика
С экипажем задержанного в КНДР судна встретились российские дипломаты
Представитель МИД России во Владивостоке сообщил, что над решением проблемы задержанного в КНДР российского рыболовецкого судна работают дипломаты, которым уже удалось встретиться с членами экипажа.
Обновлено вчера в 20:49
Общество
Премьер Японии получил в подарок от Загитовой мягкую игрушку
Обновлено вчера в 23:48
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» России и Украины
Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил создать закон, регламентирующий отношения Москвы и Киева.
Обновлено 22 июля в 19:09
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Происшествия
Число жертв пожара в детском лагере под Хабаровском возросло до трех
Число погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае увеличилось до трех человек.
Обновлено вчера в 05:33
Космос
«Роскосмосу» направили обоснование безопасности космотуризма
Обновлено 22 июля в 19:03
Здоровье
Названы помогающие похудеть морепродукты
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Трамп обсуждает с сенаторами санкции против Турции из-за С-400
Президент США Дональд Трамп обсуждает с сенаторами от Республиканской партии возможное введение санкций против Турции из-за приобретения российских систем С-400.
Обновлено вчера в 17:27
Армия и оружие
Китай выступает за полный запрет ядерного оружия
КНР выступает за полный запрет ядерного оружия, говорится в Белой книге по национальной обороне.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим
Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .
Обновлено вчера в 10:06
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Общество
Россию накроет новая волна дождей с градом и похолоданием
Сильный дождь пройдет 24 и 25 июля в Тульской области и республиках Северного Кавказа.
Обновлено вчера в 22:00
Наука
Учёные связали глобальное потепление и новую эпидемию кандидоза
Новое исследование ученых показало, что по состоянию на 2015 год им стало известно о как минимум трех штаммах грибка, обнаруженного в разных странах, среди которых Венесуэла, Южная Африка, а также Индия.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
В Красноярске загорелась пилорама
Дерево горит на пилораме на северо-востоке Красноярска на площади 900 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 21:53
Общество
Госдума предложила сделать платными курилки в аэропортах
Депутаты приготовят поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, чтобы сделать их платными, сообщили в среду "Известия".
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
Педру Роша не помог «Крузейро» обыграть «Ривер Плейт» в первом матче 1/8 финала
В первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес встречались аргентинский «Ривер Плейт» и бразильский «Крузейро».
Обновлено вчера в 20:32