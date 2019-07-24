Политика
Новым главой Пентагона стал Марк ЭсперВести.Ru 13:02
Сенат США одобрил кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны США, сообщает агентство ТАСС. Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Эсперу стать исполняющим обязанности главы Пентагона после того, как в конце июня 2019 года предыдущий и.о. Патрик Шанахан взял самоотвод.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 22:51, Вашингтон
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «экологического Чернобыля»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в Иркутской области необходимо рекультивировать территорию завода «Усольехимпром», пока не получился «экологический Чернобыль».
Обновлено в 22:16
Политика
Определены шансы Украины на сближение с Россией
Аналитики рейтингового агентства Moody’s оценили шансы Украины на сближение с Россией после выборов в Верховую Раду.
Обновлено в 21:18
Происшествия
На Кубани бизнесмен держал на цепи в сарае своего 10-летнего сына
Обновлено вчера в 11:28
Космос
Конспирологи снова говорят о приближении Нибиру
Обновлено в 09:10
Политика
В Германии опасаются сближения России и Украины после выборов в Раду
Немецкое издание Die Welt предостерегло страны Евросоюза от возникновения серьезных проблем после подсчета голосов на выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 08:01
Здоровье
Красноярские хирурги удалили опасную опухоль у подростка
Обновлено в 22:11
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено в 18:12
Политика
Путин поручил вернуть отдельным категориям россиян надбавки к пенсии
Президент России Владимир Путин поручил Кабмину вернуть право на надбавку к пенсии для отдельных категорий работников на селе, стаж которых превышает 30 лет.
Обновлено в 09:57
Общество
«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными
Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено в 21:09
Происшествия
В Канаде почти 70 человек доставили в больницу после ДТП с автобусами
Почти 70 человек доставили в больницу с небольшими травмами в Канаде после ДТП с двумя школьными автобусам.
Обновлено в 18:41
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.
Обновлено в 05:16
Экономика
Путин оценил тенденции развития в Кабардино-Балкарии
Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, обсудив с ним текущее социально-экономическое положение в регионе и охарактеризовав тенденции в республике как положительные.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Красноярске загорелась пилорама
Дерево горит на пилораме на северо-востоке Красноярска на площади 900 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 21:53
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено в 18:32
Футбол
Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал фаната
Обновлено в 16:33
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Здоровье
В Оренбуржье запретили взимать плату за определение пола ребенка
Эксперты заключили, что правовых оснований для определения пола плода на платной основе нет, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:47
Политика
Россия предложила концепцию безопасности в Персидском заливе
Заместитель главы МИДа Михаил Богданов представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:58
Происшествия
В Судаке туриста избили из-за фотографий с животными
Несколько человек избили туриста в Крыму из-за снимков с животными, сообщается на официальном сайте города Судак, где и произошел инцидент.
Обновлено в 16:08
Игры
Bethesda представила расписание QuakeCon 2019
Bethesda представила расписание мероприятия.
Обновлено в 10:57
Происшествия
В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
Обновлено в 06:28
Происшествия
Женщине оторвало ногу на эскалаторе в ТЦ в Китае
Обновлено в 21:50
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Авто
Регистрация машин в автосалонах временно отменяется
В августе должна была вступить в силу новая редакция закона "О государственной регистрации автомобилей".
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Общество
Студенты получат возможность преподавать в школах
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий студентам старших курсов право преподавать в школах еще до получения диплома.
Обновлено в 10:30
Политика
Опровергнуто существование плана Ельцина по продаже Карелии
Ранее соратник Бориса Ельцина рассказал, что Кремль в те годы обсуждал возможность продажи Карелии Финляндии.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим
Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .
Обновлено в 10:06
Происшествия
Вылетевший в Москву самолёт «Аэрофлота» возвращается в Осло
В пресс-службе аэропорта Осло ТАСС сообщили, что борт возвращается из-за технических проблем.
Обновлено в 08:49