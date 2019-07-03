Политика

Новым главой Европарламента стал итальянец СассолиNews.ru 07:24

Итальянский депутат Давид-Мария Сассоли был избран новым председателем Европейского парламента. На заседании за него отдали голоса 345 депутатов.
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Европарламент выбрал 11 из 14 вице-спикеров

ТАСС12:43

Главой Европарламента стал Давид Сассоли из Италии

Газета.Ru10:28

Главой Европарламента избран итальянец Сассоли

Известия07:26

Главой Европарламента избран итальянец Сассоли

RT на русском09:37

Новым спикером Европарламента избран итальянский социал-демократ Сассоли

Аргументы и Факты09:10

Главой Европарламента стал итальянский социалист

Вести.Ru08:11

Новым спикером Европарламента избрали итальянского социал-демократа Сассоли

РИА Новости07:08
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
Армия и оружие

Норвегия объяснила сообщение о взрыве на российском подводном аппарате

В более раннем сообщении Reuters приводил слова Странда, который якобы говорил, что информация о взрыве на подводном аппарате была получена от российских властей.
Обновлено в 08:23
Политика

Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Обновлено в 13:07
Происшествия

Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли

Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Обновлено в 11:23
Здоровье

На Дону проведены первые пересадки роговицы глаза

В течение последней недели в Ростовской областной клинической больнице впервые проведены операции по кератопластике – пересадке роговицы глаза.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

Мария Ивакова и Никита Ефремов перестали скрывать роман

Мария Ивакова и Никита Ефремов вместе появились на мероприятии по случаю свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова.
Обновлено в 09:24
Кино

Умер актер и режиссер Василий Панин

Советский, российский режиссер, актер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Василий Панин скончался в возрасте 83 лет.
Обновлено в 09:15
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Общество

Диетологи дали рекомендации по переходу на правильное питание

Американские специалисты дали ряд диетических рекомендаций для тех, кто хочет постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Кентукки горят 5 миллионов литров бурбона

Портал CityNews1130 сообщает, что в обоих хранилищах находилось 45 тысяч баррелей спиртного напитка — более 5 миллионов литров.
Обновлено в 08:53
Здоровье

Голикова заявила о катастрофической убыли населения России

Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия

В торговом центре в Тюмени произошла стрельба

Обновлено в 06:55
Футбол

«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро

Обновлено в 14:33
Армия и оружие

Обещанные Трампом новые бронемашины оказались ржавыми и без стволов

Обновлено в 14:38
Технологии

«МегаФон» признан оператором с самым быстрым мобильным интернетом

Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России.
Обновлено в 13:24
Политика

Шемякин показал Путину его фото в молодости

Обновлено в 12:52
Футбол

«Спартак» разгромил «Дьер» в товарищеском матче

Красно-белые провели товарищеский матч в Венгрии, где сыграли против местного клуба «Дьер».
Обновлено в 13:49
Происшествия

Лебедь убил собаку в Ирландии прямо на глазах у хозяина

Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес

Семья Началовой пригрозила судом организаторам «туристических панихид»

Обновлено в 07:43
Происшествия

Эфиопская община Израиля устроила протесты по всей стране

Обновлено в 10:36
Наука

Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян

Обновлено в 14:00
Политика

Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров

Обновлено в 12:34
Происшествия

Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку

Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Спорт

Биатлонистка Вирер попала в больницу

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер попала в больницу из-за проблем с кишечником, сообщает Neveitalia.
Обновлено в 14:39
Происшествия

На острове Стромболи проснулся вулкан

Сильное извержение вулкана началось на острове Стромболи в Италии. Об этом сообщает в среду агентство ANSA.
Обновлено в 13:58
Авто

АвтоВАЗ заявил о полной остановке производства

Обновлено вчера в 11:57
Происшествия

Очевидцы увидели последствия аварии в Баренцевом море

Обновлено в 13:58
Экология

В Петербурге потоп. Затопило Парашютную улицу, поплыл и ЗСД

Судя по приложенным фотографиям к записи в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург в Вконтакте, некоторые легковые автомобили затоплены больше, чем на половину.
Обновлено в 11:36
Политика

Премьер Италии пообещал продемонстрировать Путину свое гостеприимство

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте надеется ответить президенту РФ Владимиру Путину, которого ожидает в четверг в Риме, тем же гостеприимством, что было оказано ему в Москве в октябре прошлого года.
Обновлено в 13:12
Политика

Евросоюз назвал «необоснованным» запрет России на полеты в Грузию

Евросоюз считает запрет Россией полетов в Грузию "диспропорциональной и необоснованной" мерой.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд рублей

Материальный ущерб от наводнения в Иркутской области, по предварительным данным, составил 29 миллиардов рублей, эти цифры приводят власти региона, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:11
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