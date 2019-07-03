Политика
Новым главой Европарламента стал итальянец СассолиNews.ru 07:24
Итальянский депутат Давид-Мария Сассоли был избран новым председателем Европейского парламента. На заседании за него отдали голоса 345 депутатов.
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Армия и оружие
Норвегия объяснила сообщение о взрыве на российском подводном аппарате
В более раннем сообщении Reuters приводил слова Странда, который якобы говорил, что информация о взрыве на подводном аппарате была получена от российских властей.
Обновлено в 08:23
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено в 13:07
Происшествия
Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли
Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Обновлено в 11:23
Здоровье
На Дону проведены первые пересадки роговицы глаза
В течение последней недели в Ростовской областной клинической больнице впервые проведены операции по кератопластике – пересадке роговицы глаза.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Мария Ивакова и Никита Ефремов перестали скрывать роман
Мария Ивакова и Никита Ефремов вместе появились на мероприятии по случаю свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова.
Обновлено в 09:24
Кино
Умер актер и режиссер Василий Панин
Советский, российский режиссер, актер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Василий Панин скончался в возрасте 83 лет.
Обновлено в 09:15
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Общество
Диетологи дали рекомендации по переходу на правильное питание
Американские специалисты дали ряд диетических рекомендаций для тех, кто хочет постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Кентукки горят 5 миллионов литров бурбона
Портал CityNews1130 сообщает, что в обоих хранилищах находилось 45 тысяч баррелей спиртного напитка — более 5 миллионов литров.
Обновлено в 08:53
Здоровье
Голикова заявила о катастрофической убыли населения России
Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Обновлено в 06:55
Футбол
«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро
Обновлено в 14:33
Технологии
«МегаФон» признан оператором с самым быстрым мобильным интернетом
Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России.
Обновлено в 13:24
Политика
Шемякин показал Путину его фото в молодости
Обновлено в 12:52
Футбол
«Спартак» разгромил «Дьер» в товарищеском матче
Красно-белые провели товарищеский матч в Венгрии, где сыграли против местного клуба «Дьер».
Обновлено в 13:49
Происшествия
Лебедь убил собаку в Ирландии прямо на глазах у хозяина
Обновлено в 13:54
Наука
Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
Обновлено в 14:00
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Спорт
Биатлонистка Вирер попала в больницу
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер попала в больницу из-за проблем с кишечником, сообщает Neveitalia.
Обновлено в 14:39
Происшествия
На острове Стромболи проснулся вулкан
Сильное извержение вулкана началось на острове Стромболи в Италии. Об этом сообщает в среду агентство ANSA.
Обновлено в 13:58
Авто
АвтоВАЗ заявил о полной остановке производства
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
Очевидцы увидели последствия аварии в Баренцевом море
Обновлено в 13:58
Экология
В Петербурге потоп. Затопило Парашютную улицу, поплыл и ЗСД
Судя по приложенным фотографиям к записи в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург в Вконтакте, некоторые легковые автомобили затоплены больше, чем на половину.
Обновлено в 11:36
Политика
Премьер Италии пообещал продемонстрировать Путину свое гостеприимство
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте надеется ответить президенту РФ Владимиру Путину, которого ожидает в четверг в Риме, тем же гостеприимством, что было оказано ему в Москве в октябре прошлого года.
Обновлено в 13:12
Политика
Евросоюз назвал «необоснованным» запрет России на полеты в Грузию
Евросоюз считает запрет Россией полетов в Грузию "диспропорциональной и необоснованной" мерой.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд рублей
Материальный ущерб от наводнения в Иркутской области, по предварительным данным, составил 29 миллиардов рублей, эти цифры приводят власти региона, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:11