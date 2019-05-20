Футбол
Новым главным тренером «Брайтона» стал ПоттерРИА Новости 11:57
Ранее Поттер возглавлял шведский "Эстерсунд" и валлийский "Суонси". Пост главного тренера "Брайтона" стал вакантным 13 мая после того, как в отставку подал Крис Хьютон, под руководством которого команда заняла в чемпионате Англии 17-е место и сохранила место в высшем дивизионе.
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В Китае не показали финал «Игры престолов» из-за торговых споров с США
Заключительную серию саги «Игра престолов» не показали в Китае из-за торговых споров с Америкой.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Эстония обвинила Россию в нарушении границы
Сообщается, что в воздушное пространство Эстонии без разрешения вошел принадлежащий ВМФ России самолет Ту-154.
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Кино
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Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
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Политика
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Зеленский попросил журналистов обращаться к нему по имени
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Политика
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Премьер-министр Австрии Себастьян Курц объявил об отставке министра внутренних дел Херберта Кикла. Об этом сообщает Krone Zeitung.
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Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника
Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
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Авто
Дилеры приостановили продажу деталей для Lada Vesta Sport
Причиной временного прекращения продаж комплектующих для самой дорогой Лады называют очень высокий спрос, а особенно на воздушный фильтр, черный потолок и др.
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В московском метро задержали ходившего по путям пьяного мужчину
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Обновлено в 10:15
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Обновлено в 05:18