Футбол

Новым главным тренером «Брайтона» стал ПоттерРИА Новости 11:57

Ранее Поттер возглавлял шведский "Эстерсунд" и валлийский "Суонси". Пост главного тренера "Брайтона" стал вакантным 13 мая после того, как в отставку подал Крис Хьютон, под руководством которого команда заняла в чемпионате Англии 17-е место и сохранила место в высшем дивизионе.
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«Брайтон» назначил нового главного тренера

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Грэм Поттер возглавил «Брайтон»

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В Петербурге врачи выявили первый в этом году случай заболевания клещевым энцефалитом.
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Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

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Заключительную серию саги «Игра престолов» не показали в Китае из-за торговых споров с Америкой.
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Кино

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Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
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Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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Зеленский попросил журналистов обращаться к нему по имени

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Наука

Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника

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Обновлено в 09:39
Авто

Дилеры приостановили продажу деталей для Lada Vesta Sport

Причиной временного прекращения продаж комплектующих для самой дорогой Лады называют очень высокий спрос, а особенно на воздушный фильтр, черный потолок и др.
Обновлено в 12:49
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Начальника столбовского отдела полиции ОМВД России по подмосковному Чехову заподозрили в мошенничестве.
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Бывший английский профессиональный футболист, тренер. За 13-летнюю карьеру игрока он провёл 307 матчей на уровне Футбольной лиги, а в Премьер-Лиге отметился выступлениями за «Саутгемптон» в сезоне 1996/97.
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