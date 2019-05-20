Футбол

Новым главным тренером «Брайтона» стал ПоттерРИА Новости 11:57

Ранее Поттер возглавлял шведский "Эстерсунд" и валлийский "Суонси". Пост главного тренера "Брайтона" стал вакантным 13 мая после того, как в отставку подал Крис Хьютон, под руководством которого команда заняла в чемпионате Англии 17-е место и сохранила место в высшем дивизионе.
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«Брайтон» назначил нового главного тренера

Советский спорт13:13

Поттер возглавил «Брайтон»

Sports.ru11:48

Новым главным тренером «Брайтона» стал Поттер

РИА Новости11:57

«Брайтон» назвал имя нового главного тренера клуба

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«Брайтон» объявил имя нового главного тренера. Он обыгрывал «Арсенал» в Лиге Европы

Sport24.ru11:52

Поттер стал главным тренером «Брайтона»

Спорт-Экспресс11:36

Грэм Поттер возглавил «Брайтон»

Soccer.ru12:11
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Роналду позировал с чемпионским кубком вместе с семьёй, но неожиданно не удержал трофей и случайно ударил им Криштиану-младшего по лицу.
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У Huawei останется доступ к версии Android с открытым исходным кодом AOSP (Android Open Source Project), и компания может выпускать устройства на этой версии ОС, однако поддержки сервисов Google в ней нет.
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Во вторник в Петербурге ожидается гроза

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
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Сбербанк упростит правила программы «Спасибо»

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Политика

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Израиль и палестинское военизированное движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, договорились о перемирии на полгода, передает в понедельник израильская газета The Times of Israel.
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Президент Зеленский подписал свой первый указ

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим.
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Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари

Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Космос

Созданный в России спутник снял первое в мире видео Земли в формате 4K

Египетский спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, изготовленный РКК "Энергия", впервые снял на видео поверхность Земли в формате сверхвысокой четкости 4К, сообщила британская компания Sen, которая произвела видеосистему.
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Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Экономика

Счетная палата сомневается в росте доходов россиян

В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года.
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Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

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Авто

АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами

«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
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Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады

19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
Обновлено в 05:57
Кино

В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы

Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
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Политика

В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить «газовые» переговоры с РФ

Заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал киевские власти как можно скорее провести новую министерскую встречу с Россией и ЕС для обсуждения газового транзита.
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В какой-то момент Малиньяджи предупредил Лобова, чтобы тот не тыкал в него пальцем, пообещав избить, если он сделает это еще раз.
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Главврач областной больницы имени Семашко «уволен юридически»

Руководство минздрава Нижегородской области уведомило главного врача областной клинической больницы имени Н.А. Семашко Романа Зайцева о прекращении с ним трудового договора по достижению предельного возраста.
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Политика

Журналисты «Коммерсанта» обратились к читателям в связи с увольнениями

Журналисты Издательского дома "Коммерсант" опубликовали в фейсбуке журналиста газеты Александра Черных неформальное обращение к читателям в связи с увольнением ряда ведущих сотрудников.
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Зеленский попросил журналистов обращаться к нему по имени

Обновлено в 07:49
Происшествия

Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах

Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.
Обновлено в 16:33
Кино

Вышел трейлер фильма Сарика Андреасяна «Робо» про дроида-Безрукова

На YouTube лежит и настойчиво попахивает официальный трейлер нового фильма Сарика Андреасяна "Робо".
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Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
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Переговоры с забравшимся на Эйфелеву башню мужчиной продолжаются

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Представитель Британии грубо прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

Выступление постпреда России в ООН Василия Небензи на Совете безопасности организации было бесцеремонно прервано заместителем постоянного представителя Великобритании Джонатаном Алленом.
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Сексуальные контакты между двумя вроде родственными расами станут смертельно опасными для землян.
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