Армия и оружие
Новым главкомом сил НАТО стал участник операции «Буря в пустыне»РИА Новости 07:20
Церемония передачи полномочий новому главкому сил НАТО генералу ВВС США Тоду Уолтерсу, который сменил на этом посту Кертиса Скапарротти, прошла в пятницу в штабе главкома ОВС НАТО в бельгийском Монсе.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:57, Ашберн
Шоу-бизнес
Садальский сообщил, что могила актрисы Ирины Макаровой разграблена
Могила известной актрисы Ирины Макаровой на Ваганьковском кладбище в Москве разграблена, а памятник искорежен.
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Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму
В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
В ЛНР ответили на заявления ВСУ о продвижении с боем под Новозвановкой
Обновлено в 04:31
Авто
В Польше представили мощный автомобиль на базе ВАЗ-2106
Тюнеры из TRS Racing, расположенные в городе Ченстохов, доработали отечественный автомобиль ВАЗ-2106.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Виктория Романец и Антон Гусев худеют на отдыхе
Пара остановилась в одном из домов отдыха живописной Алушты, где предусмотрены исключительно диетическое питание и процедуры по коррекции веса.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Российская гимнастка сбила пешехода в Москве
Обновлено в 06:33
Гаджеты
Смартфону Huawei Mate 30 Pro приписывают наличие 6,7 экрана и поддержки 5G
Смартфон Mate 30 Pro сможет функционировать в мобильных сетях пятого поколения (5G).
Обновлено в 03:48
Технологии
Эксперты рассказали, как не стать жертвой хакеров в праздники
Специалисты "Лаборатории Касперского" и Group-IB рассказали РИА Новости, как не стать жертвой мошенников.
Обновлено в 05:16
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
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Специалисты назвали список привычек, сокращающих продолжительность жизни человека
Специалисты назвали список привычек, сокращающих продолжительность жизни человека.
Обновлено вчера в 14:38
Общество
В Амстердаме запретят автомобили на бензине и дизельном топливе
Начиная с 2020 года, въезд в город запретят автомобилям на дизельном топливе старше 15 лет, с 2022 года в центр не смогут въезжать автобусы, с 2025 года этот запрет распространится на скутеры и мотоциклы.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы
Максим Виторган обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram провокационный снимок, на котором он вместе с Ростиславом Хайтом изображают из себя младенцев, тянущихся к груди звезды.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова пошла на примирение с матерью спустя много лет
Известной балерине Анастасии Волочковой все же удалось нормализовать отношения со своей матерью.
Обновлено в 02:17
Политика
В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина об украинском ответе на акцию "Бессмертный полк".
Обновлено в 05:22
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено в 05:18
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ
Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 04:17
Экономика
Баффетт назвал себя «идиотом» за долгий отказ покупать акции Amazon
Миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт рассказал телеканалу CNBC, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon.
Обновлено в 05:06
Политика
Рада назовет дату инаугурации Зеленского после 14 мая
Верховная рада Украины намерена определиться с датой инаугурации избранного президента Владимира Зеленского в ходе следующей пленарной недели, которая стартует 14 мая.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами, заявил в интервью порталу Bihus.info предприниматель Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Единоборства
Хабиб потренировался с двукратным олимпийским чемпионом Власовым
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел тренировку вместе с двукратным олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе Романом Власовым.
Обновлено в 06:18
Политика
На Украине рассказали о поставках газа из США
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США.
Обновлено в 04:40
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Происшествия
Под Киевом неизвестные напали на дом украинского нардепа от «Народного фронта» Павла Пинзеника
В ночь на 3 мая неизвестные устроили разбой в доме нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника.
Обновлено в 05:42
Общество
Издатели отказались от мемуаров обвиненного в педофилии Вуди Аллена
По данным издания, агент Аллена предлагал издателям рукопись мемуаров в прошлом году, однако все они отказались работать с текстом режиссера.
Обновлено вчера в 21:45
Хоккей
Форвард сборной России по хоккею рассказал о задачах команды
Форвард сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров рассказал, как проходит подготовка к чемпионату мира, передает Sport24.
Обновлено в 07:51