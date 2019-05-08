Армия и оружие

Новым главкомом ВМФ России назначен Николай ЕвменовТАСС 05:38

Главнокомандующим Военно-морским флотом России назначен Адмирал Николай Евменов, который до этого командовал Северным флотом. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин сменил главнокомандующего Военно-морским флотом России

RT на русском12:36

Парад Победы в Севастополе примет вице-адмирал Моисеев

Аргументы неделi. Крым10:36

Путин сменил главнокомандующего ВМФ

Ведомости05:50

Экс-главком ВМФ станет заместителем президента ОСК

РБК07:03

Экс-главком ВМФ Королев пока не получил должность в ОСК

ТАСС08:17

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов назначен главкомом ВМФ России

Эхо Москвы09:32

СМИ: экс-главком ВМФ станет зампрезидента Объединённой судостроительной корпорации

Говорит Москва07:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Происшествия

Суд признал виновными Кокорина и Мамаева

Обновлено в 07:39
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
Армия и оружие

Пентагон улучшает ядерное оружие

Обновлено в 15:26
Политика

Слушания по делу финдиректора Huawei продолжатся 23 сентября

Финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу должна явиться в Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 23 сентября, сообщил в среду телеканал CTV.
Обновлено в 15:56
Авто

Российские продажи Geely в апреле выросли более чем в 3,5 раза

Обновлено в 03:59
Гаджеты

К концу года 512-Гбайт SSD подешевеют до $50 и сильнее

Динамика изменения контрактных цен на SSD ёмкостью 256 и 512 Гбайт (DRAMeXchange) Удешевление 512-Гбайт SSD до $50 и даже меньше сделает эту продукцию второй по массовости после 256-Гбайт SSD-накопителей.
Обновлено в 07:00
Политика

Советник премьера Великобритании посетит Москву на следующей неделе

Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тернер посетит Москву на следующей неделе.
Обновлено в 15:18
Общество

Россельхознадзор продолжает вводить запреты в отношении Белоруссии

Федеральная служба ветеринарного и фитосанитарного надзора России (Россельхознадзор) с 8 мая вводит временные ограничения на поставки мясной продукции четырех белорусских предприятий.
Обновлено в 09:22
Политика

Украина лишит пенсий получивших российские паспорта жителей Донбасса

Получившие российские паспорта жители непризнанных ДНР и ЛНР могут лишиться пенсий и соцвыплат.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 11:16
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Обновлено в 15:08
Культура

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Кино

Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов

Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено в 12:20
Футбол

Почеттино: все игроки «Тоттенхэма» — герои, но Моура был супергероем

Обновлено в 17:40
Шоу-бизнес

Татьяна Навка рассказала журналистам об успехах дочери в фигурном катании

Недавно Татьяна Навка рассказала журналистам об успехах ее 4-летней дочери в фигурном катании.
Обновлено в 10:38
Общество

Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации

Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Политика

Трамп продлил санкции против Сирии

Американский лидер Дональд Трамп уведомил конгресс США о продлении режима чрезвычайного положения в отношении Сирии, а также продлении санкций против данной страны.
Обновлено в 17:48
Кино

Роберт Дауни мл. не хотел произносить главную фразу «Мстителей 4»

Ключевую фразу фильма "Мстители 4: Финал", которую в одной из последних сцен произносит Тони Старк, придумали не сценаристы или режиссеры картины.
Обновлено в 12:50
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Футбол

ESPN: «Барселона» продаст Коутиньо

Решение о продаже 26-летнего хавбека утвердит совет директоров клуба, сообщает ESPN.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Иркутск заволокло дымом от лесных пожаров

Иркутск вечером 8 мая заволокло дымом от природных пожаров. На улицах города стоит сильных запах гари.
Обновлено в 10:47
Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне сохраняющихся негативных настроений на внешних фондовых площадках из-за опасений торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 03:18
Футбол

Лукас Моура – о победном хет-трике: Лучший момент в моей карьере

Обновлено в 17:55
Культура

Под управлением любви: почему мы до сих пор слушаем Булата Окуджаву

Журналист Алексей Королев для «Известий» вспомнил, как складывались отношения писателя с властью и историей и почему Окуджаву можно назвать последним русским бардом.
Обновлено в 17:02
Футбол

Могут ли клубы расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым? Отвечает юрист

Юрист коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго объяснил, могут ли клубы расторгнуть контракты с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Обновлено в 13:29
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Общество

На юге Сицилии продают дома за один евро

В городе Муссомели на юге Сицилии продают дома за один евро.
Обновлено в 07:29
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 14:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николай Анатольевич Евменов
Российский военачальник
Российский военачальник. Командующий Северным флотом - Объединённым стратегическим командованием «Север» с апреля 2016 года. Адмирал.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное