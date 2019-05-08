Армия и оружие
Новым главкомом ВМФ России назначен Николай ЕвменовТАСС 05:38
Главнокомандующим Военно-морским флотом России назначен Адмирал Николай Евменов, который до этого командовал Северным флотом. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду.
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