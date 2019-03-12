Экономика

Новым акционером попавшего под санкции Моснарбанка станет РосимуществоРБК 10:51

Источник, знакомый с подготовкой документов для оформления передачи бумаг, подтвердил РБК, что пакет ВТБ в Еврофинанс Моснарбанке, попавшем 11 марта под американские санкции из-за финансовых операций с Венесуэлой, будет переоформлен на Росимущество.
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Акции «Еврофинанс Моснарбанка» передадут государству

Коммерсантъ15:04

Новым акционером попавшего под санкции Моснарбанка станет Росимущество

РБК10:51

Государство поможет ВТБ избавиться от доли в подсанкционном банке

Forbes12:39

Reuters: долю ВТБ в попавшем под санкции из-за Венесуэлы банке передадут Росимуществу

Ведомости11:13

Источник: ВТБ передаст свою долю в «Еврофинанс Моснарбанке» Росимуществу

ТАСС10:52

Новым акционером попавшего под санкции «Еврофинанс Моснарбанка» станет Росимущество — СМИ

Реальное время12:59

СМИ: ВТБ передаст свою долю в Еврофинанс Моснарбанке Росимуществу

DP.RU11:56
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«Яндекс» купил сервис вопросов и ответов TheQuestion

Интернет-компания «Яндекс» приобрела сервис вопросов и ответов TheQuestion, сообщил «Ведомостям» представитель поисковика.
Обновлено в 13:00
Политика

Путин встретился с президентом Курчатовского института

Президент России Владимир Путин встретился во вторник, 12 марта, с главой Курчатовского института Михаилом Ковальчуком.
Обновлено в 14:54
Происшествия

S7 временно приостанавливает полеты Boeing-737 MAX 8

S7 Airlines временно приостанавливает полеты Boeing-737 MAX 8 с 13 марта до получения более подробной информации о причинах катастрофы в Эфиопии, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление авиакомпании.
Обновлено в 14:48
Происшествия

Во владимирской колонии найден мертвым осужденный по делу о теракте

Обновлено в 14:27
Политика

Британский парламент повторно отверг проект соглашения с ЕС о Brexit

Ранее Мэй пообещала, что в случае, если депутаты отвергнут сделку, что и произошло, то уже 13 марта они смогут проголосовать по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без сделки с Брюсселем.
Обновлено в 15:23
Экономика

Bloomberg: Crispian Investments Абрамовича продает 1,25% «Норникеля»

Crispian Investments бизнесменов Романа Абрамовича и Александра Абрамова продает 1,25% "Норникеля" через ускоренный сбор заявок.
Обновлено в 13:19
Политика

США в ближайшие дни введут новые санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты в ближайшие несколько дней введут новые очень значительные санкции в отношении властей Венесуэлы.
Обновлено в 15:07
Политика

Президент в ближайшее время может уволить несколько губернаторов

Как утверждает издание "Проект", пока согласованы отставки глав Мурманской области и Алтая.
Обновлено в 14:00
Экономика

Вице-премьер Акимов заявил об отставании России на 100 лет от ведущих экономик мира

В промышленности необходимо наращивать цифровизацию процессов, чтобы преодолеть практически 100-летний разрыв в производительности труда по сравнению с ведущими мировыми экономиками, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.
Обновлено в 14:24
Общество

В Москве пранкер подшутил над росгвардейцами с помощью пистолета

Пранкер Али Абидов опубликовал видео розыгрыша над сотрудниками Росгвардии в московском метро.
Обновлено в 09:54
Политика

Европарламент призвал остановить «Северный поток — 2»

Европарламент проголосовал за резолюцию о политических отношениях Брюсселя и Москвы, в которой содержится предложение остановить "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:42
Транспорт

Глава ГИБДД поддержал введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

В ГИБДД выступили в поддержку снижения с 20 до 10 км/ч порога превышения скорости автомобиля, за который может быть выписан штраф.
Обновлено в 08:34
Политика

Саакашвили рассказал о намерении Порошенко обменять Крым на членство в ЕС

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что нынешний президент Украины Петр Порошенко планировал в 2014 году отказаться от украинского суверенитета над Крымом в обмен на вступление страны в ЕС и НАТО.
Обновлено в 16:08
Происшествия

В Якутске учитель физкультуры полгода насиловал 13-летнюю школьницу

Фото: из открытых источников СУ СК России по Республике Саха (Якутия) закончено расследование уголовного дела против учителя физкультуры в совершении двадцати девяти преступлений по п. «а» ч.3, «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, пятнадцати преступлений по п. «а» ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ и ст. 156 УК РФ.
Обновлено в 12:46
Общество

Минздрав внес в правительство антитабачную концепцию

Замминистра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что министерство внесло на рассмотрение правительства антитабачную концепцию.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Мать брошенной в квартире в Москве пятилетней девочки арестована

Савёловский суд арестовал мать найденной в квартире в Москве пятилетней девочки.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие

Самолет ВМС США пролетел над «Адмиралом Горшковым» на маленькой высоте

Самолет США на маленькой высоте пролетел над ракетным фрегатом «Адмирал Горшков», который находился в 275 километрах к западу от Гибралтара.
Обновлено в 02:27
Футбол

«Спартак» пригласил Массимо Карреру на матч с «Зенитом»

Обновлено в 11:49
Экономика

Госдума меняет модель выплат социальных доплат к пенсиям

Законопроект о пересчете пенсий в России Госдума приняла в первом чтении, по предложению президента РФ Владимира Путина меняется существующая модель выплат, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
Обновлено в 06:35
Происшествия

На концерте Киркорова готовился теракт

Обновлено в 05:16
Политика

FT: бизнесмены США намерены бойкотировать ПМЭФ из-за ареста Калви

Ряд американских бизнесменов и официальных лиц не приедут на Петербургский экономический форум (ПМЭФ), если основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви будет находиться под стражей.
Обновлено в 03:38
Общество

Капитан арестованного в Стамбуле судна пригрозил перекрыть Босфор

Капитан корабля Бахман Багиров пригрозил перекрыть Босфор, если судовладелец не рассчитается с моряками по зарплате.
Обновлено в 15:32
Политика

В «Единой России» рекомендовали исключить Набиева из партии

Комиссия по этике политической партии «Единая Россия» (ЕР) рекомендовала исключить из своих рядов депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, допустившего оскорбительные высказывания в адрес пенсионеров.
Обновлено в 13:20
Политика

Либертарианскую партию России обвинили в нарушении свободы слова

Либертарианская партия нарушила право на получение достоверной информации, не допустив журналистов RT и Ruptly на митинг против «изоляции интернета», заявила адвокат Мария Ярмуш 12 марта в интервью RT.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Драка курьеров доставки еды в центре Москвы попала на видео

Очевидцы сняли на видео драку, произошедшую в центре столицы между курьерами двух сервисов доставки еды.
Обновлено в 15:44
Шоу-бизнес

Актер Валентин Гафт попал в больницу

Народный артист РСФСР Валентин Гафт оказался в одной из московских больниц.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

СРОЧНО: Кровавый провал ВСУ — спецгруппа попыталась прорваться в ЛНР

В редакцию «Русской Весны» поступило срочное заявление официального представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко.
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Создатель интернета призвал бороться за «глобальное веб-сообщество»

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Спорт

Эберг победила в индивидуальной гонке на домашнем чемпионате мира

Шведка Ханна Эберг завоевала золото в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 12:18
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Фото с ретирующимся с митинга Порошенко в Киеве назвали фейком

Обновлено в 09:31
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