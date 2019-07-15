Кино
Новым агентом 007 станет темнокожая актрисаДиалог вчера в 09:19
Стало известно, кто займёт место легендарного агента 007 в 25-м фильме бондианы. По последним данным, эта роль досталась британской темнокожей актрисе Лашане Линч. В своём Instagram девушка уже подтвердила данную информацию.
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В новом фильме о Джеймсе Бонде агент 007 станет темнокожей женщиной
Комсомольская правдавчера в 18:28
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Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
В России отреагировали на санкции ЕС против Турции
Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
Китай продолжает снижать темпы роста ВВП
В докладе отмечается, что по сравнению с первым кварталом текущего года динамика по итогам января-июня замедлилась на 0,5 п. п. При этом в июне темпы роста промышленного производства КНР составили 6,3%.
Обновлено 14 июля в 22:34
Политика
Киев считает украинцев «дебилами», признался экс-министр
Украинские власти считают жителей страны "дебилами", и это может плохо кончиться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
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Экономика
BCG: 40% частного капитала России владеют сверхбогатые
Почти половиной (40%) всего частного капитала России владеют сверхбогатые люди, следует из исследования BCG Global Wealth: Reigniting Radical Growth.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено вчера в 17:28
Армия и оружие
Американская разведка обнаружила «уязвимости» в российских С-400
Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает одной уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.
Обновлено вчера в 17:45
Финансы
Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
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Происшествия
Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о фальсификации показаний
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Девушка сходила к стоматологу и едва не умерла
Жительница американского города Ла-Кросс, штат Висконсин, едва не умерла от заражения крови после визита к стоматологу.
Обновлено вчера в 19:14
Спорт
Немецкий пловец Велбрук выиграл заплыв на 10 км на открытой воде на ЧМ
В заплыве на 10 километров в открытой воде победу одержал немец Флориан Велбрук.
Обновлено вчера в 21:30
Общество
Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную России
Как говорится в сообщении Гидрометцентра, циклон образуется на юго-западе ЦФО в среду, 17 июля, а уже в четверг дожди и грозы ожидают столичный регион.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков
Обновлено вчера в 09:38
Здоровье
Четыре человека отравились грибами в Тульской области
Обновлено вчера в 10:40
Политика
Жители Донбасса могут получить загранпаспорт РФ в любом регионе страны
Жители ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство, смогут получить также и заграничный документ, причём сделать это можно будет в любом регионе страны.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
В Крыму ответили на заявление Турчинова об уничтожении моста
Обновлено вчера в 21:25
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Суд арестовал бывшего владельца крупнейшего в России независимого НПЗ
Мазурова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Политика
В Госдуме назвали условия снятия ограничений с Грузии
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил в понедельник, что ему известно о готовности властей России двигаться к поэтапному снятию ограничений в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 08:08
Религия
«Пепельное» полнолуние, лунное затмение и христианский праздник — все совпало 16 июля
Во вторник, 16 июля, христиане вспоминают мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру во Христа в IV веке.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
В аэропорт Казани из-за неисправности вернулся самолет «Победы»
Обновлено вчера в 15:37
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Интернет
В немецких школах запретили Microsoft Office 365
"Лаборатория Касперского" назвала главную мишень хакеров на компьютерах пользователей читайте также Ранее Microsoft хранила данные, собираемые облачными приложениями, в немецком дата-центре.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что жители Грузии нарушили границу с Азербайджаном и совершили нападение на пограничный наряд, в связи с инцидентом посол Грузии был вызван в внешнеполитическое ведомство.
Обновлено вчера в 18:45
Космос
Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2»
Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.
Обновлено 14 июля в 18:18