Кино

Новым агентом 007 станет темнокожая актрисаДиалог вчера в 09:19

Стало известно, кто займёт место легендарного агента 007 в 25-м фильме бондианы. По последним данным, эта роль досталась британской темнокожей актрисе Лашане Линч. В своём Instagram девушка уже подтвердила данную информацию.
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Новым агентом 007 стала темнокожая актриса, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 04:52

Нового агента 007 в фильме о Джеймсе Бонде сыграет темнокожая актриса

Дождьвчера в 11:14

Агентом 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде станет чернокожая женщина

Эхо Москвывчера в 11:26

СМИ: нового агента 007 сыграет темнокожая актриса

ТАССвчера в 04:54

В новом фильме о Джеймсе Бонде агент 007 станет темнокожей женщиной

Комсомольская правдавчера в 18:28

Джеймса Бонда в новой серии сыграет темнокожая женщина

News.ruвчера в 04:44

Агентесса 007: как продюсеры намереваются сделать Бонда актуальнее

РБКвчера в 05:43
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Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России

Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

В России отреагировали на санкции ЕС против Турции

Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Политика

На Украине вступил в силу закон о госязыке

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия

Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области

Обновлено вчера в 23:32
Экономика

Китай продолжает снижать темпы роста ВВП

В докладе отмечается, что по сравнению с первым кварталом текущего года динамика по итогам января-июня замедлилась на 0,5 п. п. При этом в июне темпы роста промышленного производства КНР составили 6,3%.
Обновлено 14 июля в 22:34
Политика

Киев считает украинцев «дебилами», признался экс-министр

Украинские власти считают жителей страны "дебилами", и это может плохо кончиться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:07
Экономика

BCG: 40% частного капитала России владеют сверхбогатые

Почти половиной (40%) всего частного капитала России владеют сверхбогатые люди, следует из исследования BCG Global Wealth: Reigniting Radical Growth.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров

"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено вчера в 17:28
Армия и оружие

Американская разведка обнаружила «уязвимости» в российских С-400

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает одной уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.
Обновлено вчера в 17:45
Финансы

Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия

Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о фальсификации показаний

Обновлено вчера в 11:13
Происшествия

Девушка сходила к стоматологу и едва не умерла

Жительница американского города Ла-Кросс, штат Висконсин, едва не умерла от заражения крови после визита к стоматологу.
Обновлено вчера в 19:14
Спорт

Немецкий пловец Велбрук выиграл заплыв на 10 км на открытой воде на ЧМ

В заплыве на 10 километров в открытой воде победу одержал немец Флориан Велбрук.
Обновлено вчера в 21:30
Общество

Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную России

Как говорится в сообщении Гидрометцентра, циклон образуется на юго-западе ЦФО в среду, 17 июля, а уже в четверг дожди и грозы ожидают столичный регион.
Обновлено вчера в 20:32
Политика

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

Обновлено вчера в 09:38
Здоровье

Четыре человека отравились грибами в Тульской области

Обновлено вчера в 10:40
Политика

Жители Донбасса могут получить загранпаспорт РФ в любом регионе страны

Жители ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство, смогут получить также и заграничный документ, причём сделать это можно будет в любом регионе страны.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие

В Крыму ответили на заявление Турчинова об уничтожении моста

Обновлено вчера в 21:25
Армия и оружие

Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ

Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия

Суд арестовал бывшего владельца крупнейшего в России независимого НПЗ

Мазурова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Политика

В Госдуме назвали условия снятия ограничений с Грузии

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил в понедельник, что ему известно о готовности властей России двигаться к поэтапному снятию ограничений в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 08:08
Религия

«Пепельное» полнолуние, лунное затмение и христианский праздник — все совпало 16 июля

Во вторник, 16 июля, христиане вспоминают мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру во Христа в IV веке.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

В аэропорт Казани из-за неисправности вернулся самолет «Победы»

Обновлено вчера в 15:37
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Интернет

В немецких школах запретили Microsoft Office 365

"Лаборатория Касперского" назвала главную мишень хакеров на компьютерах пользователей читайте также Ранее Microsoft хранила данные, собираемые облачными приложениями, в немецком дата-центре.
Обновлено вчера в 10:46
Политика

МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном

Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что жители Грузии нарушили границу с Азербайджаном и совершили нападение на пограничный наряд, в связи с инцидентом посол Грузии был вызван в внешнеполитическое ведомство.
Обновлено вчера в 18:45
Космос

Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2»

Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.
Обновлено 14 июля в 18:18
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Лашана Линч
Британская актриса
Британская актриса, известная по сериалу «Под несчастливой звездой».
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Джеймс Бонд
Фильм, 1953
Коммандер Военно-морского флота Великобритании, также известный как «агент 007» - главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6. Получил широкую популярность после начала экранизации романов Флеминга. Серия фильмов о Джеймсе Бонде именуется «бондианой» и является одной из самых продолжительных серий фильмов в истории. С 1954 по 2015 годы вышло 27 фильмов. Серия принесла её создателям более 7 млрд долларов США, став четвёртым по успешности киносериалом в истории.
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