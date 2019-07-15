Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актрисаLenta.ru 02:49
В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:49, Вашингтон
Политика
В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»
Пофалла указал, что при большом желании Евросоюз может осложнить и замедлить строительство газопровода за счет увеличения расходов на строительство и эксплуатацию, но несмотря на это, проект в итоге будет реализован.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол
«Севилья» подпишет Оливера Торреса за 12 млн евро
Полузащитник «Порту» Оливер Торрес перейдет в «Севилью». Трансфер оценивается в 12 миллионов евро.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Грузии
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что Россия готова к поэтапной отмене ограничительных мер против Грузии.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Москвичка умерла во время массажа лица
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Люберцах задержали 32 участников криминальной сходки
Обновлено в 05:53
Происшествия
Уголовное дело против Мазурова возбудили по заявлению Сбербанка
Уголовное дело против председателя совета директоров и основателя нефтеперерабатывающей группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова возбуждено по заявлению Сбербанка, сообщил в понедельник крупнейший российский банк.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Адвокаты обнаружили подтасовку в протоколах допросов сестер Хачатурян
Эксперты-лингвисты проверили протоколы допросов Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян, которые обвиняются в убийстве насиловавшего их отца, сообщает сайт KP.RU.
Обновлено в 07:28
Политика
Уровень поддержки партии Зеленского снова упал
Партия лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука поддерживают 8,8% избирателей, партию экс-президента Украины Петра Порошенко 8,3%, а "Батькивщину" Юлии Тимошенко 7%.
Обновлено в 07:26
Музыка
В Петербурге прервал концерт Крис Норман
На концерте в Санкт-Петербурге прервал свое выступление английский певец и гитарист Крис Норман.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш
Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Москве арестовали сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева по обвинению в госизмене.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню
Обновлено вчера в 11:47
Авто
Новый Suzuki Jimny превратили в Гелендваген
Тюнинг-контора Fast Car Service базирующаяся в Дубае, подготовила пакет доработок для нового внедорожника Suzuki Jimny.
Обновлено в 08:21
Культура
Александр Сокуров закрывает свой фонд поддержки кинематографа
Живой классик отечественного кинематографа Александр Сокуров принял решение закрыть свой некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации».
Обновлено в 08:09
Общество
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 07:17
Армия и оружие
Пенсионера из Донецка заставили пройтись по минному полю
В Донецке пожилого местного жителя заставили пройтись по минному полю.
Обновлено в 05:17
Происшествия
ФСБ задержала на границе с Крымом разыскиваемых граждан Украины
ФСБ РФ задержала на российско-украинской границе двух граждан Незалежной при попытке попасть на территорию Крыма.
Обновлено в 04:59
Хоккей
Сын Ларионова подписал пробный контракт со СКА
Обновлено в 07:38
Авто
Cupra анонсировала новый концепт-кар
Марка Cupra, выделенная компанией Seat в отдельный суббренд, анонсировала новый концепт-кар.
Обновлено в 05:54
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено 13 июля в 07:49
Происшествия
Из-за пожара на шахте в Воркуте эвакуируют почти 250 горняков
Из шахты "Заполярная" в Воркуте (Коми) в понедельник эвакуируют горняков из-за пожара в административном здании, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС.
Обновлено в 07:40
Общество
Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
Обновлено в 05:27
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов
Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.
Обновлено вчера в 19:55
Общество
Черный список приемных родителей может появиться в России
В России предложили составить черный список приемных родителей, который лишит недобросовестных опекунов возможности усыновлять детей.
Обновлено в 03:31
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 может оказаться с раздвижным корпусом
На фотографиях видно, что смартфон будет оснащен раздвижным корпусом и гибким дисплеем.
Обновлено в 06:10
Политика
Мэй отреагировала на критику Трампа в адрес женщин из Конгресса США
Британский премьер Тереза Мэй заявила, что высказывание президента США Дональда Трампа с критикой в адрес «прогрессивных» женщин-демократов в американском Конгрессе неприемлемо.
Обновлено в 07:59