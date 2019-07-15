Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актрисаLenta.ru 02:49

В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
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СМИ: нового агента 007 сыграет темнокожая актриса

ТАСС04:54

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса, пишут СМИ

РИА Новости04:52

В «бондиане» представят нового агента 007

Фильм.рувчера в 09:40

Фанаты Джеймса Бонда отреагировали на новость о чернокожей женщине-агенте 007

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Телеканал 360°вчера в 19:38

Агентесса 007: как продюсеры намереваются сделать Бонда актуальнее

РБК05:43
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Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

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В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»

Пофалла указал, что при большом желании Евросоюз может осложнить и замедлить строительство газопровода за счет увеличения расходов на строительство и эксплуатацию, но несмотря на это, проект в итоге будет реализован.
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«Севилья» подпишет Оливера Торреса за 12 млн евро

Полузащитник «Порту» Оливер Торрес перейдет в «Севилью». Трансфер оценивается в 12 миллионов евро.
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Политика

В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Грузии

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что Россия готова к поэтапной отмене ограничительных мер против Грузии.
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Москвичка умерла во время массажа лица

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Происшествия

В Люберцах задержали 32 участников криминальной сходки

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Уголовное дело против Мазурова возбудили по заявлению Сбербанка

Уголовное дело против председателя совета директоров и основателя нефтеперерабатывающей группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова возбуждено по заявлению Сбербанка, сообщил в понедельник крупнейший российский банк.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
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Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

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Обновлено вчера в 22:47
Политика

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Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Адвокаты обнаружили подтасовку в протоколах допросов сестер Хачатурян

Эксперты-лингвисты проверили протоколы допросов Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян, которые обвиняются в убийстве насиловавшего их отца, сообщает сайт KP.RU.
Обновлено в 07:28
Политика

Уровень поддержки партии Зеленского снова упал

Партия лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука поддерживают 8,8% избирателей, партию экс-президента Украины Петра Порошенко 8,3%, а "Батькивщину" Юлии Тимошенко 7%.
Обновлено в 07:26
Музыка

В Петербурге прервал концерт Крис Норман

На концерте в Санкт-Петербурге прервал свое выступление английский певец и гитарист Крис Норман.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Москве арестовали сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева по обвинению в госизмене.
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Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню

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Живой классик отечественного кинематографа Александр Сокуров принял решение закрыть свой некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации».
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Общество

Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников

Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 07:17
Армия и оружие

Пенсионера из Донецка заставили пройтись по минному полю

В Донецке пожилого местного жителя заставили пройтись по минному полю.
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ФСБ задержала на границе с Крымом разыскиваемых граждан Украины

ФСБ РФ задержала на российско-украинской границе двух граждан Незалежной при попытке попасть на территорию Крыма.
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Сын Ларионова подписал пробный контракт со СКА

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Cupra анонсировала новый концепт-кар

Марка Cupra, выделенная компанией Seat в отдельный суббренд, анонсировала новый концепт-кар.
Обновлено в 05:54
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено 13 июля в 07:49
Происшествия

Из-за пожара на шахте в Воркуте эвакуируют почти 250 горняков

Из шахты "Заполярная" в Воркуте (Коми) в понедельник эвакуируют горняков из-за пожара в административном здании, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС.
Обновлено в 07:40
Общество

Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка

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В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов

Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.
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В России предложили составить черный список приемных родителей, который лишит недобросовестных опекунов возможности усыновлять детей.
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Смартфон Samsung Galaxy S11 может оказаться с раздвижным корпусом

На фотографиях видно, что смартфон будет оснащен раздвижным корпусом и гибким дисплеем.
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Британский премьер Тереза Мэй заявила, что высказывание президента США Дональда Трампа с критикой в адрес «прогрессивных» женщин-демократов в американском Конгрессе неприемлемо.
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Британская актриса, известная по сериалу «Под несчастливой звездой».
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Джеймс Бонд
Фильм, 1953
Коммандер Военно-морского флота Великобритании, также известный как «агент 007» - главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6. Получил широкую популярность после начала экранизации романов Флеминга. Серия фильмов о Джеймсе Бонде именуется «бондианой» и является одной из самых продолжительных серий фильмов в истории. С 1954 по 2015 годы вышло 27 фильмов. Серия принесла её создателям более 7 млрд долларов США, став четвёртым по успешности киносериалом в истории.
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