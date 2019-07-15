Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актрисаLenta.ru 02:49

В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
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СМИ: нового агента 007 сыграет темнокожая актриса

ТАСС04:54

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса, пишут СМИ

РИА Новости04:52

Фанаты Джеймса Бонда отреагировали на новость о чернокожей женщине-агенте 007

Lenta.ru05:08

Агентесса 007: как продюсеры намереваются сделать Бонда актуальнее

РБК05:43

Чернокожая женщина сыграет агента 007

Газета.Ru04:02

Агента 007 сыграет темнокожая женщина. Фанаты возмущены

Телеканал 360°вчера в 19:38

В «бондиане» представят нового агента 007

Фильм.рувчера в 09:40
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Культура

Александр Сокуров закрывает фонд поддержки кино «Пример интонации»

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» был учрежден в 2013 году для поддержки режиссеров-дебютантов.
Обновлено в 04:28
Происшествия

В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Здоровье

На Кубани органы ветеринарии скрывали вспышки болезней у животных

В Краснодарском крае Россельхознадзор выявил нарушения в работе управления ветеринарии региона В Краснодарском крае в 2018-2019 годах нашли множество нарушений, повлекших угрозу эпизоотическому благополучию региона и представляющие риски для здоровья населения, пишет RT.
Обновлено в 04:03
Происшествия

В Подмосковье задержали криминального авторитета

В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:36
Политика

Россия и Украина договорились обменяться списками задержанных граждан

По итогам встречи, которая состоялась 15 июля в Киеве, омбудсмены также выразили готовность предоставить возможность независимым врачам обследовать украинских граждан, в частности, моряков, которые были задержаны в в 2018 году за нарушение границы РФ в Керченском проливе.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес

Максим Виторган почтил память умершей от рака мамы

Любимая миллионами звезда кино и театра скончалась от рака 19 лет назад.
Обновлено вчера в 18:34
Политика

Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома

Обновлено в 06:11
Экономика

Аналитики оценили среднюю стоимость частных домов в России

В среднем по России за первые шесть месяцев этого года стоимость домовладений выросла на 1,2% и достигла 4,8 млн руб. Такие данные приводятся в исследовании онлайн-сервиса объявлений "Мир квартир", в котором проанализированы цены на частные дома (без учета элитных) в 82 регионах.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Шпильки и кожаная юбка: Ирина Шейк после расставания с Купером села за руль гоночного автомобиля

На мероприятии Шейк прокатилась в гоночном BMW i8 вместе с директором «Формулы-Е», после чего сняла туфли и сама села за руль автомобиля.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ

Обновлено в 05:57
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Происшествия

Нашлись желающие удочерить пережившую пытки девочку из Ингушетии

Девочку доставили в больницу Назрани 4 июля с множественными ушибами, травмами, следами от ожогов и укусов и позднее перевезли на лечение в Москву.
Обновлено в 07:02
Политика

16 россиян не пустили в Южную Корею

Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

Оба погибших в Подмосковье пилота оказались инструкторами Путина

Обновлено в 06:03
Общество

В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников

Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
Обновлено в 04:16
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов

Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.
Обновлено вчера в 19:55
Политика

В Совфеде убеждены, что конфликт в Донбассе можно решить одним звонком

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что конфликт в Донбассе может быть прекращен по звонку Евросоюза в Киев.
Обновлено в 02:14
Экономика

Налоговая арестовала счета «Синергии»

ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
Обновлено в 05:21
Происшествия

Двоих объявленных в розыск украинцев задержали на границе с Крымом

Двое граждан Украины, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, задержаны при въезде в Крым на российско-украинском участке госграницы.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Юлия Савичева впервые показала 2-летнюю дочь

32-летняя Юлия Савичева впервые стала мамой в июле 2017 года. Дочь Анну певица родила в браке с композитором Александром Аршиновым.
Обновлено вчера в 15:17
Экономика

Экономика Китая недосчиталась роста

Ослаблению экономики способствовало в первую очередь замедление экспорта (за первое полугодие он вырос всего на 0,1% в годовом исчислении), а также сокращение роста жилищного строительства до 4,1% против почти 20% роста, отмечавшегося в последние годы.
Обновлено в 05:48
Общество

В Ярославле встречают министра здравоохранения Веронику Скворцову

Обновлено в 02:44
Общество

Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников

Обновлено вчера в 07:17
Происшествия

В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

Обновлено в 05:27
Спорт

Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Протестующие в Ликино-Дулево перекрыли Егорьевское шоссе

Обновлено в 06:51
Происшествия

Руководителя спецподразделения ФСБ «Альфа» уволили

Начальник спецподразделения ФСБ РФ "Альфа" Валерий Канакин был уволен c должности некоторое время назад, сообщил "Интерфаксу" почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Жительница Екатеринбурга заняла у знакомых 160 млн рублей и пропала

Обновлено в 06:06
Происшествия

Следователи задержали водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса

Следователи после крупной аварии с автобусом в Башкирии, в которой погибли шесть человек, задержали водителя, который управлял транспортом, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Обновлено в 06:48
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Лашана Линч
Британская актриса
Британская актриса, известная по сериалу «Под несчастливой звездой».
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Джеймс Бонд
Фильм, 1953
Коммандер Военно-морского флота Великобритании, также известный как «агент 007» - главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6. Получил широкую популярность после начала экранизации романов Флеминга. Серия фильмов о Джеймсе Бонде именуется «бондианой» и является одной из самых продолжительных серий фильмов в истории. С 1954 по 2015 годы вышло 27 фильмов. Серия принесла её создателям более 7 млрд долларов США, став четвёртым по успешности киносериалом в истории.
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