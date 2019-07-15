Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актрисаLenta.ru 02:49

В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
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СМИ: нового агента 007 сыграет темнокожая актриса

ТАСС04:54

В предстоящем «Джеймсе Бонде 25» агента 007 сыграет темнокожая актриса

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Агентесса 007: как продюсеры намереваются сделать Бонда актуальнее

РБК05:43

Чернокожая женщина сыграет агента 007

Газета.Ru04:02

Агента 007 сыграет темнокожая женщина. Фанаты возмущены

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Новым агентом 007 станет темнокожая женщина, пишут СМИ

РИА Новости04:52

В «бондиане» представят нового агента 007

Фильм.рувчера в 09:40
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 05:47, Вашингтон
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Почти треть (27,2%) частного капитала россиян в 2018 году хранилась за рубежом, говорится в исследовании Global Wealth консалтинговой компании BCG, выдержки из которого приводит «РИА Новости».
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Фельдшеры орловской станции скорой медицинской помощи объявили «итальянскую» забастовку с 15 июля.
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У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
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Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.
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Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
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В Тальменском районе Алтайского края отдыхающие нашли в реке Чумыш урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны Евгения Федоровича Доильницына.
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Режиссер Резо Гигинеишвили сыграет свадьбу через два года после развода с актрисой Надеждой Михалковой, матери двоих из троих его детей, передает "Стархит" со ссылкой на собственные источники.
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На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу

Ученые открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона, которые могут быть новой частицей.
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При крушении самолета в Швеции погибли 9 человек

Сайт шведского региона Вестерботтен сообщил о том, что на острове Стор-Сандскер потерпел крушение одномоторный самолет, на борту которого находились 9 человек.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

В Москве задержали основателя компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова

Владелец нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров задержан в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия

На границе Крыма задержали двух объявленных в розыск граждан Украины

На контрольно-пропускном пункте Армянск на границе Крыма и Украины российские пограничники задержали двух граждан соседнего государства, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Роскачество объяснило, как распознать телефонных мошенников

Роскачество напоминает, что в таких случаях банки обычно блокируют подозрительные транзакции без каких-либо звонков.
Обновлено в 02:08
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Названы марки опасного для здоровья куриного мяса

Обновлено в 01:11
Происшествия

В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев

В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Якутии произошло лобовое столкновение грузовика и микроавтобуса

«Около 11 часов (05:00 мск) на 138-м км федеральной автодороги «Вилюй» произошло лобовое столкновение автомашин Toyota Hiace с пассажирами и грузового автомобиля Mitsubishi Canter», — сказал собеседник.
Обновлено вчера в 23:43
Экономика

Налоговая арестовала счета «Синергии»

ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
Обновлено в 05:21
Армия и оружие

Корабли ТОФ провели ракетные стрельбы в Японском море

Учения обеспечивали до 20 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота, которые "осуществляли охранение опасного для плавания района, а также истребители, противолодочные самолёты и беспилотные летательные аппараты морской авиации флота".
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене

Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
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Джеймс Бонд
Фильм, 1953
Коммандер Военно-морского флота Великобритании, также известный как «агент 007» - главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6. Получил широкую популярность после начала экранизации романов Флеминга. Серия фильмов о Джеймсе Бонде именуется «бондианой» и является одной из самых продолжительных серий фильмов в истории. С 1954 по 2015 годы вышло 27 фильмов. Серия принесла её создателям более 7 млрд долларов США, став четвёртым по успешности киносериалом в истории.
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