Кино

Новым Бэтменом станет Роберт ПаттинсонГоворит Москва вчера в 12:21

Как пишет Deadline, съёмки начнутся уже в этом году, режиссёром назначен Мэтт Ривз, снявший «Планету обезьян» (2014). Отмечается, что Ривз и выбрал Паттинсона на главную роль, хотя продюсеры рассматривали кандидатуру Николаса Холта.
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с чего всё началось
Как сообщает Deadline
, компания Warner Bros. официально подтвердила назначение бывшего вампира из "Сумерек" на роль рыцаря Готэма в грядущей трилогии.
Российская газетавчера в 12:00

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Где подписать петицию? Фанаты в ярости от нового Бэтмена

Газета.Ruвчера в 15:54

Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена

RT на русскомвчера в 14:53

Новым Бэтменом станет Роберт Паттинсон

Говорит Москвавчера в 12:21

Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена

Комсомольская правдавчера в 13:09

Роберта Паттинсона утвердили на главную роль в «Бэтмене», сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 12:17

СМИ: Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена

ТАССвчера в 12:03

СМИ назвали Роберта Паттинсона исполнителем роли Бэтмена

РБКвчера в 13:37
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Политика

Путин поздравил Пашиняна с днём рождения

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и поздравил его с 44-м днём рождения.
Обновлено в 05:32
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Космос

Китай до конца года запустит четыре спутника «Хайнань-1»

Китай планирует до конца 2019 года запустить четыре спутника дистанционного зондирования земли "Хайнань-1".
Обновлено в 01:01
Происшествия

Названа причина взрывов на оборонном заводе под Нижним Новгородом

Два взрыва на оборонном заводе в Дзержинске Нижегородской области могли произойти из-за технологических нарушений при производстве взрывчатки.
Обновлено в 05:41
Футбол

Футболист «Краснодара» Виктор Классон женился

Обновлено в 03:27
Здоровье

Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей

Обновлено вчера в 21:26
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье

Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск–Владивосток сошли с рельсов в Забайкалье, сообщили 1 июня в пресс-службе Забайкальской железной дороги.
Обновлено в 00:11
Происшествия

В результате стрельбы в Вирджинии погибли 12 человек

Обновлено в 00:35
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

Бывший губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции

В Иваново задержан депутат областной думы, бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета России.
Обновлено в 04:41
Общество

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

Путь к отмене роуминга В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.
Обновлено вчера в 22:18
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3.
Обновлено в 04:38
Экономика

Стало известно, чем Крым удивит участников экономического форума

Проект строительства пансионатов на термальных источниках и интерактивную инвестиционную карту планирует показать АО «Корпорация развития республики Крым» на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил 1 июня гендиректор общества Наиль Габбасов ТАСС.
Обновлено в 03:11
Энергетика

СМИ узнали о решении четырех НПЗ поделить грязную нефть из «Дружбы»

Нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии достигли предварительного соглашения насчет грязной нефти из трубопровода «Дружба», пишет Reuters со ссылкой на четыре осведомленных о ситуации источника.
Обновлено вчера в 13:53
Политика

Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне

Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20.
Обновлено вчера в 20:23
Гаджеты

Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro поступили в продажу

Huawei начала продажи новых топовых смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro в Китае значительно дешевле, чем в Европе.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес

Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери

Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Протестующие в Гондурасе подожгли вход в посольство США

Сообщается, что протестующие принесли ко входу в американское посольство автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли.
Обновлено вчера в 19:48
Авто

Опубликованы дебютные фото 4-дверного пикапа Lada 4х4

На интернет-ресурсе «Колеса.ру» появились фото 4-дверного пикапа Lada 4х4, которые были созданы независимыми дизайнерами.
Обновлено в 02:46
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Общество

В церемонии развода караулов в Кремле впервые участвуют школьницы

Впервые включены в состав участников торжественной церемонии развода пеших и конных караулов, которая началась на Соборной площади Кремля, 12 девочек.
Обновлено в 05:10
Политика

Против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Государственное бюро расследований Украины возбудило против бывшего президента страны Петра Порошенко дело о захвате власти.
Обновлено вчера в 09:39
Политика

Амстердам «принял во внимание» претензии Малайзии по катастрофе MH17

В правительстве Нидерландов заявили, что приняли во внимание критические заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в июле 2014 года.
Обновлено в 01:25
Футбол

Месси раскритиковал «Реал» за продажу Роналду

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не понимает, как руководство мадридского «Реала» решило продать форварда Криштиану Роналду.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело о попытке теракта на концерте Киркорова

Обновлено в 01:29
Наука

Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года

Обновлено 30 мая в 21:27
Происшествия

На Кубани микроавтобус с вахтовиками попал в ДТП

В Краснодарском крае микроавтобус Citroen с вахтовиками столкнулся с внедорожником Land Rover.
Обновлено в 05:29
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Роберт Паттинсон
Британский актёр
Английский актёр, модель и музыкант. Мировую известность ему принесла роль Эдварда Каллена в серии фильмов «Сумерки».
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Мэтт Ривз
Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, наиболее известный фильмами «Монстро» и «Впусти меня. Сага».
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