Новым Бэтменом станет Роберт ПаттинсонГоворит Москва вчера в 12:21

с чего всё началось

Как пишет Deadline, съёмки начнутся уже в этом году, режиссёром назначен Мэтт Ривз, снявший «Планету обезьян» (2014). Отмечается, что Ривз и выбрал Паттинсона на главную роль, хотя продюсеры рассматривали кандидатуру Николаса Холта.

Политика Путин поздравил Пашиняна с днём рождения Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и поздравил его с 44-м днём рождения.

Политика Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.

Космос Китай до конца года запустит четыре спутника «Хайнань-1» Китай планирует до конца 2019 года запустить четыре спутника дистанционного зондирования земли "Хайнань-1".

Происшествия Названа причина взрывов на оборонном заводе под Нижним Новгородом Два взрыва на оборонном заводе в Дзержинске Нижегородской области могли произойти из-за технологических нарушений при производстве взрывчатки.

Политика В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2» Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

Происшествия Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск–Владивосток сошли с рельсов в Забайкалье, сообщили 1 июня в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Музыка На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.

Происшествия Бывший губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции В Иваново задержан депутат областной думы, бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета России.

Общество В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг Путь к отмене роуминга В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.

Авто В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.

Армия и оружие Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3.

Экономика Стало известно, чем Крым удивит участников экономического форума Проект строительства пансионатов на термальных источниках и интерактивную инвестиционную карту планирует показать АО «Корпорация развития республики Крым» на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил 1 июня гендиректор общества Наиль Габбасов ТАСС.

Энергетика СМИ узнали о решении четырех НПЗ поделить грязную нефть из «Дружбы» Нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии достигли предварительного соглашения насчет грязной нефти из трубопровода «Дружба», пишет Reuters со ссылкой на четыре осведомленных о ситуации источника.

Политика Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20.

Гаджеты Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro поступили в продажу Huawei начала продажи новых топовых смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro в Китае значительно дешевле, чем в Европе.

Шоу-бизнес Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.

Происшествия Протестующие в Гондурасе подожгли вход в посольство США Сообщается, что протестующие принесли ко входу в американское посольство автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли.

Авто Опубликованы дебютные фото 4-дверного пикапа Lada 4х4 На интернет-ресурсе «Колеса.ру» появились фото 4-дверного пикапа Lada 4х4, которые были созданы независимыми дизайнерами.

Политика Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.

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Футбол Месси раскритиковал «Реал» за продажу Роналду Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не понимает, как руководство мадридского «Реала» решило продать форварда Криштиану Роналду.