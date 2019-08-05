Экономика
Новых резидентов обрели ТОСЭР Саянска и ЧеремховоИркСиб 00:00
По решению Минэкономразвития России два предприятия — ООО «Линия окон» и ООО «Черемховский завод металлических конструкций» — стали резидентами территорий опережающего социально-экономического развития Саянска и Черемхово.
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Минэкономразвития РФ включило две компании в список резидентов ТОСЭР Саянска и Черемхово
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Две компании получили статус резидентов ТОСЭР в Саянске и Черемхове Иркутской области
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