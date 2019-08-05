Экономика
Новых резидентов обрели ТОСЭР Саянска и ЧеремховоИркСиб 00:00
По решению Минэкономразвития России два предприятия — ООО «Линия окон» и ООО «Черемховский завод металлических конструкций» — стали резидентами территорий опережающего социально-экономического развития Саянска и Черемхово.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Две компании получили статус резидентов ТОСЭР в Саянске и Черемхове Иркутской области
IrkutskMediaвчера в 23:20
Минэкономразвития РФ включило две компании в список резидентов ТОСЭР Саянска и Черемхово
Телеинформвчера в 22:47
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
80 лет назад был совершен первый «огненный таран»
Обновлено в 04:06
Политика
Горбунов назвал истинную цель оппозиционных кандидатов в Мосгордуму
Незарегистрированные кандидаты с Московскую городскую думу планировали не стать столичными депутатами, а опробовать технологии борьбы за отмену сбора подписей, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в интервью «Российской газете».
Обновлено в 04:19
Происшествия
СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет попросил Пресненский суд арестовать еще трех предполагаемых участников массовых беспорядков 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Обновлено в 03:45
Экономика
Больше 75 тыс. рублей в месяц получает около 12% россиян
Заработную плату выше 75 тыс. руб. в месяц в 2019 году получает только 12% россиян, в основном это нефтяники, газовики, а также шахтеры.
Обновлено вчера в 17:55
Путешествия
Определены самые популярные у российских туристов авиамаршруты
Эксперты изучили бронирования авиабилетов за последний год и определили маршруты, которые чаще выбирают мужчины, и города, куда чаще отправляются женщины.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
Число погибших при взрыве кислородного баллона в Каире возросло до 19
Число погибших в результате взрыва кислородного баллона у Национального института онкологии в центре Каира возросло до девятнадцати, сообщил официальный представитель Минздрава Египта Халед Мугахид.
Обновлено в 04:27
Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир на Донбасс законами
Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир на Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 5 копеек — до 65,32 рубля. Курс евро увеличился на 14 копеек и составил 72,62 рубля.
Обновлено в 03:11
Политика
В Минфине США назвали дату вступления в силу новых санкций против РФ
Новый пакет санкций Соединенных Штатов против России вступит в силу 26 августа, говорится в директиве министерства финансов США.
Обновлено в 04:08
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live".
Обновлено в 03:56
Здоровье
Врач сообщил о необходимых в аптечке лекарствах
Врач Александр Мясников сообщил о необходимых в аптечке лекарствах.
Обновлено вчера в 14:03
Музыка
Над горным парком «Рускеала» скоро вновь зазвучит музыка разных жанров
С 9 по 11 августа в горном парке «Рускеала» в третий раз откроется фестиваль Ruskeala Symphony.
Обновлено вчера в 11:23
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в РФ
В России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Обновлено вчера в 04:00
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Обновлено вчера в 20:46
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
Арестован предполагаемый организатор разбоя на сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес отметила свой юбилей концертом в Москве
Дженнифер Лопес в воскресенье выступила в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в честь своего 50-летия, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 17:57
Энергетика
На газовом беструбье. Что делать Украине, когда запустят «Северный поток–2»
По словам главы украинского "Нафтогаза" Андрея Коболева, украинская ГТС после запуска "Северного потока–2" не будет использоваться для транзита российского газа в Европу, сообщает Украина.ру.
Обновлено вчера в 09:00
Авто
Jaguar Land Rover выпустит пять новых моделей в ближайшие два года
Наряду с тремя совершенно новыми моделями — возрожденным семейством Defender, роскошным внедорожником Jaguar J-Pace и новым кроссовером Range Rover — инженеры компании заменят модель XJ на электрический суперкар в следующем году и создадут новую версию Range Rover к 2022 году.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Короткое замыкание стало причиной пожара в одном из «Сапсанов»
Обновлено вчера в 16:24
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Финансы
ЦБ Китая понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года
Народный банк Китая (центробанк) в понедельник понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар.
Обновлено в 03:59
Наука
Красивая девушка и акула-людоед: вместе в океане
На втором видео девушка объясняет, что это было и зачем.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
Пожарный пропал при тушении лесов в Красноярском крае
Обновлено в 02:48
Политика
В Сербии вспоминают жертв хорватского геноцида
Обновлено в 04:16
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета, в ночь на понедельник температура опустилась до 6,7 градуса, рассказала РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Обновлено в 01:24