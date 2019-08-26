Энергетика

Новый завод НОВАТЭКа начнет экспорт газа в ЭстониюКрасная весна вчера в 05:36

В сентябре компания «НОВАТЭК» начнет экспорт сжиженного природного газа со своего нового завода в Высоцке эстонской компании EestiEnergia, 23 августа сообщает агентство BNS. НОВАТЭК начал закачку 10 тыс. куб.м газа в СПГ.
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