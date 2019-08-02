Армия и оружие
Трамп прокомментировал пуски ракет в КНДРRT на русском вчера в 16:53
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и КНДР не договаривались о том, что Пхеньян прекратит испытания ракет малой дальности.
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У меня нет проблем. Посмотрим, что получится. Это ракеты малой дальности. Они очень стандартны.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТК Звезда вчера в 20:20
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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