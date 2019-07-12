Экономика

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картамиКоммерсантъ вчера в 18:31

ЦБ и депутаты настаивают на принятии поправок к закону уже в эту сессию. Госдума включила в календарь на 23 июля рассмотрение во втором чтении законопроекта, вносящегося поправки в закон «О национальной платежной системе».
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Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Коммерсантъвчера в 18:31

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Россияне могут остаться без карт Visa и Mastercard

Gazeta.SPb01:50

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Коммерсантъвчера в 18:31

Новый законопроект может оставить россиян без возможности расплачиваться картой за рубежом

ФедералПресс00:13

Россиян могут оставить без возможности расплачиваться картами за рубежом

Право.ру02:24

СМИ узнали о возможных проблемах с картами российских банков за рубежом

Полит.ру00:24

Россияне могут потерять возможность расплачиваться картами в поездках за рубеж

Невские Новостивчера в 23:28

Россиян оставят с невыездными картами? Поправки Госдумы невыполнимы для Visa и MasterCard

Деловой квартал (Екатеринбург)03:24
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

Обновлено в 17:54
Общество

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено в 20:15
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца на 572 млн долларов

Высокий суд Лондона одобрил приказ, который запрещает бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество свыше 572 миллионов долларов по всему миру.
Обновлено в 01:39
Политика

Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с Facebook

Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате $5 млрд в связи с долгим расследованием об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:24
Общество

Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят

7 июля были названы продукты, наиболее подорожавшие за 2018 год.
Обновлено в 21:17
Происшествия

Шесть человек стали фигурантами дел о протестах в сквере

Шесть человек стали фигурантами уголовных дел, возбужденных после протестов против строительства храма в сквере.
Обновлено в 08:14
Футбол

Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Контракт с мадридским клубом был рассчитан до 2023 года, согласно его условиям, 1 июля отступные за форварда снизились с €200 до €120 млн.
Обновлено в 09:46
Общество

Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром

У девочки обнаружили гигантский врожденный меланоцитарный невус лица — редкое родимое пятно, которое встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных.
Обновлено в 10:41
Здоровье

Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье

Обновлено вчера в 13:50
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Массовое отравление детей произошло в лагере во Владивостоке

Отмечается, что инцидент произошел в пригороде Владивостока в детском оздоровительном лагере "Юнга".
Обновлено в 19:24
Космос

«Роскосмос» получил первые снимки Земли со спутника «Метеор-М»

Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу

Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес

Солистка группы «Непара» сбросила 20 кг и вернулась на сцену

Солистка группы «Непара» дала интервью программе «Наш потребнадзор».
Обновлено в 04:00
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Экономика

На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов

На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено в 07:48
Авто

Lada Xray Cross с вариатором оценили в 980 000 рублей

Бесступенчаая трансмиссия Jatco JF015E кроме Lada Xray Cross устанавливается на такие модели, как Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai.
Обновлено в 13:09
Общество

Новосибирские «Мальдивы» возьмут под усиленную охрану

Обновлено в 06:38
Политика

Киев не пустил российских наблюдателей от ОБСЕ на выборы в Раду

Украинский Центризбирком объявил о регистрации иностранных наблюдателей для работы на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся в республике в конце следующей недели.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие

Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала

Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Недвижимость

В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье

Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия

Не менее 10 человек погибли при нападении на отель в Сомали

По меньшей мере 10 человек погибли в результате террористической атаки, совершенной запрещенной в РФ группировкой "Аш-Шабаб", на отель в сомалийском городе Кисмайо.
Обновлено в 18:39
Общество

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный

В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
Обновлено в 09:48
Политика

Путин и Зеленский впервые в истории поговорили по телефону

Обновлено вчера в 13:32
Игры

Объявлена закрытая бета-версия Minecraft Earth и показаны новые кадры геймплея

После первой демонстрации Minecraft Earth на Всемирной конференции разработчиков Apple в прошлом месяце, было объявлено о предстоящем выходе закрытой бета-версии этой игры в дополненной реальности, в стиле Pokémon Go.
Обновлено в 08:10
Экономика

ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии

ИПК призван модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.
Обновлено в 00:30
Политика

Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено в 16:40
Наука

В желудке мелового микрораптора нашли новые виды ящериц

Палеонтологи в процессе изучения останков древнейшего динозавра-микрораптора обнаружили неизвестный вид ящериц.
Обновлено в 14:02
Общество

Главное за неделю в Подмосковье: контроль скорости на дорогах и оптимизация работы почты

В 2019 году на фиксацию средней скорости движения перенастроят около 100 комплексов, установленных на потенциально опасных участках дорог Подмосковья.
Обновлено в 07:59
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Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва от партии «Справедливая Россия».
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Международная платёжная система, транснациональная финансовая корпорация, объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира. Главная штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, округ Уэстчестер, США. Глобальная операционная штаб-квартира расположена в О'Фэллоне, пригороде Сент-Луиса, штат Миссури, США. Во всём мире основным бизнесом является обработка платежей между банками-эквайрерами, обслуживающими торговые точки, банками-эмитентами или кредитными кооперативами, использующими для оплат дебетовые и кредитные карты бренда «MasterCard»...
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