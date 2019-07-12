Экономика

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картамиКоммерсантъ вчера в 18:31

ЦБ и депутаты настаивают на принятии поправок к закону уже в эту сессию. Госдума включила в календарь на 23 июля рассмотрение во втором чтении законопроекта, вносящегося поправки в закон «О национальной платежной системе».
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Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Коммерсантъвчера в 18:31

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Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

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Новый законопроект может оставить россиян без возможности расплачиваться картой за рубежом

ФедералПресс00:13
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:38, Вашингтон
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой

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Страны G7 оценили планы Зеленского по люстрации

Ранее Зеленский предложил распространить действие закона «Об очищении власти» на президента, депутатов, министров и целый ряд чиновников, которые занимали посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
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«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Происшествия

Десять человек погибли в результате теракта в Сомали

Обновлено в 18:32
Происшествия

Почти 30 детей отравились в оздоровительном лагере в Приморье

Следователи сообщили об отравлении 28 детей в оздоровительном детском лагере «Юнга» в пригороде Владивостока.
Обновлено в 20:08
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

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Политика

Мэр Днепра отремонтирует мост на спор с Зеленским

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Рустам Солнцев: «В браке с Ивановым у Лолиты отсутствовала личная жизнь»

Певица Лолита Милявская, известная своей экстравагантностью и отсутствием комплексов, в начале июля шокировала поклонников неожиданным признанием: она и её муж Дмитрий Иванов решили расстаться спустя восемь лет брака.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала

Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Экономика

Минтруд предложил новый прожиточный минимум

Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS.
Обновлено вчера в 13:07
Здоровье

Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала

Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено в 11:12
Гаджеты

Один эпизод сериала «Увидеть» с Джейсоном Момоа обходится Apple в $15 миллионов

Как сообщили источники WSJ, один эпизод сериала «Увидеть» с Джейсоном Момоа и Элфри Вудард обходится компании в $15 миллионов.
Обновлено в 06:10
Экономика

ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии

ИПК призван модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.
Обновлено в 00:30
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 вышел в России

Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес

Лариса Копенкина после кражи в Испании собирает деньги на билет домой

Очень быстро неравнодушные пользователи Сети собрали необходимое количество денег и Лариса Копенкина, выразив всем свою благодарность, объявила о завершении приёма пожертвований.
Обновлено в 15:09
Космос

Астрономы NASA обнаружили в космосе золотой астероид

Обновлено в 14:35
Общество

Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона

Обновлено в 12:45
Игры

Объявлена закрытая бета-версия Minecraft Earth и показаны новые кадры геймплея

После первой демонстрации Minecraft Earth на Всемирной конференции разработчиков Apple в прошлом месяце, было объявлено о предстоящем выходе закрытой бета-версии этой игры в дополненной реальности, в стиле Pokémon Go.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие

ВСУ обстреляли центр Ясиноватой. Пострадало здание горадминистрации

Обновлено в 18:21
Общество

В России могут разрешить использовать в рекламе алкоголя образы людей

В Госдуму внесён законопроект, предлагающий разрешить использовать в рекламе алкоголя образы людей и животных, которые являются зарегистрированными товарными знаками, следует из базы данных палаты.
Обновлено в 14:31
Авто

Lada Xray Cross с вариатором оценили в 980 000 рублей

Бесступенчаая трансмиссия Jatco JF015E кроме Lada Xray Cross устанавливается на такие модели, как Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai.
Обновлено в 13:09
Происшествия

Сбой в метро: на Кольцевой линии на рельсы упал человек

В свою очередь пресс-служба столичной подземки проинформировала общественность, что движение на Кольцевой линии было временно приостановлено по часовой стрелке из-за падения пассажира на рельсы.
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Apple отказали в регистрации товарного знака дополненной реальности

Роспатент отказал компании Apple в регистрации в России товарного знака дополненной реальности (AR).
Обновлено в 03:12
Гаджеты

В России стартовали продажи бюджетного смартфона Nokia 2.2

На российском рынке стартовали продажи недорого смартфона Nokia 2.2.
Обновлено в 10:11
Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
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Сергей Безруков рассказал о своей роли в фильме «Бендер»

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Происшествия

Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено в 14:31
Политика

Между Россией и Украиной состоялся телемост «Надо поговорить»

Обновлено в 13:32
Происшествия

В грузовике «Феррари» обнаружили нелегальных мигрантов

Британская полиция обнаружила двух нелегальных мигрантов в грузовике команды Формулы-1 «Феррари».
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