Экономика
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картамиКоммерсантъ вчера в 18:31
ЦБ и депутаты настаивают на принятии поправок к закону уже в эту сессию. Госдума включила в календарь на 23 июля рассмотрение во втором чтении законопроекта, вносящегося поправки в закон «О национальной платежной системе».
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Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.Коммерсантъвчера в 18:31
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Россияне могут потерять возможность расплачиваться картами в поездках за рубеж
Невские Новостивчера в 23:28
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:38, Вашингтон
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой
Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Политика
Страны G7 оценили планы Зеленского по люстрации
Ранее Зеленский предложил распространить действие закона «Об очищении власти» на президента, депутатов, министров и целый ряд чиновников, которые занимали посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 07:28
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Происшествия
Десять человек погибли в результате теракта в Сомали
Обновлено в 18:32
Происшествия
Почти 30 детей отравились в оздоровительном лагере в Приморье
Следователи сообщили об отравлении 28 детей в оздоровительном детском лагере «Юнга» в пригороде Владивостока.
Обновлено в 20:08
Политика
Мэр Днепра отремонтирует мост на спор с Зеленским
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев: «В браке с Ивановым у Лолиты отсутствовала личная жизнь»
Певица Лолита Милявская, известная своей экстравагантностью и отсутствием комплексов, в начале июля шокировала поклонников неожиданным признанием: она и её муж Дмитрий Иванов решили расстаться спустя восемь лет брака.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала
Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Экономика
Минтруд предложил новый прожиточный минимум
Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS.
Обновлено вчера в 13:07
Здоровье
Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала
Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено в 11:12
Гаджеты
Один эпизод сериала «Увидеть» с Джейсоном Момоа обходится Apple в $15 миллионов
Как сообщили источники WSJ, один эпизод сериала «Увидеть» с Джейсоном Момоа и Элфри Вудард обходится компании в $15 миллионов.
Обновлено в 06:10
Экономика
ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии
ИПК призван модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.
Обновлено в 00:30
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 вышел в России
Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес
Лариса Копенкина после кражи в Испании собирает деньги на билет домой
Очень быстро неравнодушные пользователи Сети собрали необходимое количество денег и Лариса Копенкина, выразив всем свою благодарность, объявила о завершении приёма пожертвований.
Обновлено в 15:09
Космос
Астрономы NASA обнаружили в космосе золотой астероид
Обновлено в 14:35
Общество
Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона
Обновлено в 12:45
Игры
Объявлена закрытая бета-версия Minecraft Earth и показаны новые кадры геймплея
После первой демонстрации Minecraft Earth на Всемирной конференции разработчиков Apple в прошлом месяце, было объявлено о предстоящем выходе закрытой бета-версии этой игры в дополненной реальности, в стиле Pokémon Go.
Обновлено в 08:10
Общество
В России могут разрешить использовать в рекламе алкоголя образы людей
В Госдуму внесён законопроект, предлагающий разрешить использовать в рекламе алкоголя образы людей и животных, которые являются зарегистрированными товарными знаками, следует из базы данных палаты.
Обновлено в 14:31
Авто
Lada Xray Cross с вариатором оценили в 980 000 рублей
Бесступенчаая трансмиссия Jatco JF015E кроме Lada Xray Cross устанавливается на такие модели, как Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Сбой в метро: на Кольцевой линии на рельсы упал человек
В свою очередь пресс-служба столичной подземки проинформировала общественность, что движение на Кольцевой линии было временно приостановлено по часовой стрелке из-за падения пассажира на рельсы.
Обновлено в 11:59
Гаджеты
Apple отказали в регистрации товарного знака дополненной реальности
Роспатент отказал компании Apple в регистрации в России товарного знака дополненной реальности (AR).
Обновлено в 03:12
Гаджеты
В России стартовали продажи бюджетного смартфона Nokia 2.2
На российском рынке стартовали продажи недорого смартфона Nokia 2.2.
Обновлено в 10:11
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Кино
Сергей Безруков рассказал о своей роли в фильме «Бендер»
Обновлено в 20:01
Происшествия
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено в 14:31
Происшествия
В грузовике «Феррари» обнаружили нелегальных мигрантов
Британская полиция обнаружила двух нелегальных мигрантов в грузовике команды Формулы-1 «Феррари».
Обновлено в 13:39