Теракты на Шри-Ланке

Новый взрыв произошел на Шри-ЛанкеГазета.Ru 06:49

Ранее сообщалось, что на автобусной станции нашли 87 детонаторов бомб на Шри-Ланке. До этого на Шри-Ланке произошли восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 290 человек, около 500 пострадали.
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Новый взрыв произошел на Шри-Ланке

Газета.Ru06:49

Появилось видео нового взрыва в столице Шри-Ланки

РБК08:09

На Шри-Ланке при разминировании взорвался автомобиль

Коммерсантъ07:00

Reuters: еще один взрыв произошел на Шри-Ланке возле церкви

ТАСС06:58

Война против христиан. Кто и зачем устроил взрывы в церквях на Шри-Ланке

РИА Новости09:10

Ещё один взрыв произошёл на Шри-Ланке

RT на русском06:48

Момент девятого взрыва в Коломбо сняли на видео

Вести.Ru07:40
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