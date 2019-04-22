Теракты на Шри-Ланке
На Шри-Ланке прогремел ещё один взрывREGNUM 07:00
Напомним, 21 апреля в нескольких отелях и церквях Шри-Ланки прогремели восемь взрывов. Число жертв достигло 290 человек, раненых — свыше 500. 23 апреля объявлен в стране днем траура.
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Общество
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Cуд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО
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Происшествия
Пожар в психдиспансере произошел в Рыбинске
В Рыбинске Ярославской области в психдиспансере произошел пожар, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
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Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против бизнесмена Сергея Курченко, соответствующие повестки размещены в понедельник на сайт ведомства.
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Налог за теплицу придется заплатить дачникам
Согласно новому законодательству, дачников пытаются вынудить оформлять теплицам в качестве объектов недвижимости.
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Политика
Матвиенко заявила о необходимости диалога с новым президентом Украины
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"Первомайский суд Краснодара взыскал с федерального казначейства сумму морального вреда в размере 100 000 рублей за 14 суток административного ареста, который я получил по событиям 09 сентября 2018 года, когда был задержан и избит", - написал на своей странице в Facebook Михаил Беньяш.
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Дочь Евгения Осина попала в больницу
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