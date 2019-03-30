Армия и оружие

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полетРБК 30 марта в 06:15

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет, он состоялся в небе над Воронежем. Об этом сообщается на сайте компании «Ильюшин». Самолет вылетел с аэродрома авиастроительного предприятия «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО).
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Юрий Борисов
Ил-112В — это не только транспортник, но и уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских. Машина строится полностью из отечественных комплектующих, будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе.
— Юрий Борисов, российский политикФорпост Северо-Запад 30 марта в 06:52

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