Армия и оружие
Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полетРБК 30 марта в 06:15
Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет, он состоялся в небе над Воронежем. Об этом сообщается на сайте компании «Ильюшин». Самолет вылетел с аэродрома авиастроительного предприятия «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО).
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Ил-112В — это не только транспортник, но и уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских. Машина строится полностью из отечественных комплектующих, будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе.
— Юрий Борисов, российский политикФорпост Северо-Запад 30 марта в 06:52
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Стало известно, когда продолжатся испытания собранного в Воронеже нового самолета Ил-112В
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