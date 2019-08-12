Политика
Новый владелец решил продать телекомпанию «Рустави 2»РБК 06:34
Грузинский бизнесмен Кибар Халваши, который в июле стал владельцем телеканала «Рустави 2», объявил, что выставляет его на продажу. Его заявление опубликовано на сайте канала. «Я решил продать «Рустави 2» по правилу прозрачного конкурса тому, кто заплатит самую высокую цену», — заявил Халваши.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:01, Вашингтон
Политика
Киев выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым
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Обновлено вчера в 22:47
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
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Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов
В ближайшие дни температура воздуха в некоторых российских регионах опустится до минус двух градусов, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
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В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
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Политика
Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства»
Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.
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Минкультуры объявило конкурс на должность гендиректора «Росгосцирка»
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Обновлено в 09:20
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Минздрав сообщил об увеличении числа детей с ожирением
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Общество
СК проверит лагерь под Рязанью, из которого уехали иркутские дети
В Рязанской области начата доследственная проверка ситуации с антисанитарией в детском оздоровительном лагере, из которого уехали дети, пострадавшие от наводнения в Иркутской области.
Обновлено в 08:37
Общество
В Росрыболовстве объяснили новые правила закона о рыбалке
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Обновлено в 02:45
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Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Санкт-Петербурге вспоминают погибший экипаж подлодки «Курск»
В Санкт-Петербурге вспоминают погибший экипаж подлодки «Курск» 19 лет назад на борту атомной субмарины погибли 118 моряков.
Обновлено в 06:36
Космос
Космонавтам на МКС необходим душ, заявили в РАН
Пакет наполняется теплой водой из бортового "самовара", после чего разрывается, и космонавт обтирается влажной салфеткой.
Обновлено вчера в 20:08
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Кино
В новом фильме Тарантино нашли киноляп
Напомним, новый фильм Тарантино побил рекорды проката в РФ и СНГ.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Шойгу показали танки-роботы Уралвагонзавода на базе Т-72
На Уралвагонзаводе министру обороны России Сергею Шойгу показали новую разработку — высокозащищенные робототехнические комплексы тяжелого класса на базе танка Т-72Б3.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС
Полет длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута полета самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Обновлено в 11:40
Политика
Путин объявил благодарность коллективу ВГИК
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность Всероссийскому государственному институту кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова за заслуги в развитии культуры и искусства, соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:03
Экономика
Goldman Sachs спрогнозировал рецессию в США из-за Китая
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии, усиливаются.
Обновлено в 01:38
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Ученые вырастили «органоида-киборга» из стволовых клеток
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В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста
Обновлено в 06:15
Политика
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Происшествия
В Москве умерла известная DJ Жанна Рассказова
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Обновлено в 03:49
Финансы
Россия может обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Четвёртое место по золотовалютным резервам (ЗВР) может занять Россия в ближайшее время.
Обновлено вчера в 06:41