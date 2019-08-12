Политика
Новый владелец «Рустави 2» заявил о продаже телекомпанииМосковский Комсомолец 06:45
Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави» Кибар Халваши заявил о намерении продать её из-за долгов, говорится на сайте копании. Халваши отметил, что «Рустави 2» задолжал 70 млн лари, из них 27 млн лари — долг перед государством. В банкротстве он обвинил бывшего гендиректора Нику Гварамия.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:59, Вашингтон
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал
В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено в 11:43
Происшествия
СКР оправдал сломавших ногу дизайнеру полицейских
Обновлено в 12:24
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
Сотрудники «Росатома» погибли при испытаниях «нового специзделия»
РИА Новости сообщает, что пять сотрудников Российского Федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ) погибли в Архангельской области при испытаниях «нового специзделия».
Обновлено в 09:14
Политика
В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет
Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов.
Обновлено в 02:59
Экономика
Росстат оценил рост ВВП России во II квартале 2019 года в 0,9%
Напомним, ранее Минэкономразвития в своём июльском докладе оценило рост ВВП России во втором квартале текущего года в 0,8%.
Обновлено в 10:48
Происшествия
При взрывах на складе боеприпасов в Багдаде пострадали 13 человек
По меньшей мере 13 человек пострадали в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в Багдаде.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Неизвестный по громкой связи оскорбил главного арбитра встречи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» — «Спартак» Алексея Сухого.
Обновлено вчера в 16:55
Финансы
ЦБ РФ незначительно повысил официальные курсы доллара и евро
Банк России повысил с 13 августа официальный курс доллара США на 17,5 копейки до 65,4287 рубля.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Космос
Видео: испытания ракетного двигателя для космического корабля Orion
Основной ракетный двигатель для космического корабля Orion успешно прошел критические испытания, сообщает NASA на своем официальном сайте.
Обновлено в 05:58
Финансы
Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.
Обновлено в 04:26
Политика
В Совфеде указали на двойное гражданство участников митинга в Москве
Подстрекательством назвал действия лиц с двойным гражданством, в частности рэпера Оксимирона, глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов 12 августа в своем блоге.
Обновлено в 07:56
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Серов требует взыскать с ответчиков задолженность по договору от 26 февраля 2019 года в 800 тысяч рублей и убытки в 200 тысяч рублей.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд за границу из-за долгов
Актрисе Анастасии Заворотнюк грозит новое судебное разбирательство из-за долгов, которое может обернуться для нее закрытием выезда за границу.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман
40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Прокуратура проверит заставлявшего ребенка мыть пол водителя автобуса
По предварительным данным, 10 августа ребенок ехал в салоне рейсового автобуса № 19 (маршрут обслуживает компания «Ю-Ви-Эй-Транс») и почувствовал себя плохо, в результате чего его стошнило.
Обновлено в 13:43
Политика
Экс-министр экономики Украины: Зеленский просто бездействует
По мнению экс-министра экономики Украины Владимира Ланового, ситуация с экономикой Украины опасная, а президент страны Владимир Зеленский бездействует.
Обновлено в 05:05
Транспорт
Систему освещения железной дороги протестировали на Крымском мосту
Строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту, сообщили в понедельник журналистам в информационном центре "Крымский мост".
Обновлено в 04:17
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА.
Обновлено в 00:57
Экономика
Россиянина оштрафовали на 128 миллионов за кредит в зарубежном банке
В Москве налоговая инспекция оштрафовала на 127,5 млн рублей бизнесмена Алексея Ермакова из-за кредита, взятого в зарубежном банке.
Обновлено в 02:37
Политика
Оппозиция подала заявку на новый митинг в Москве
Обновлено в 02:52
Футбол
Нападающий ЦСКА Чалов находится под наблюдением врачей
Обновлено в 08:35