Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволенREGNUM 11:17
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала "Рустави 2". Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский "Первый канал". Новым генеральным директором «Рустави 2» назначен Паата Салия.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:52, Вашингтон
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:52, Вашингтон
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